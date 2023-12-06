Костюшкин «унизил» Киркорова на церемонии «Песня года»

«Меня унизить невозможно», - самоуверенно ответил ему Киркоров.

Костюшкин в ответ подозвал очень высокого мужчину, на фоне которого двухметровый исполнитель хита «Дива» выглядел уже не столь значительно. Киркорову на примере показали, что в этом случае оказаться «униженным» значило бы почувствовать себя просто ниже ростом. Костюшкин обеспечил коллеге новые ощущения, ведь артист в российской тусовке обычно всегда возвышался над окружающими.

Ранее певица Ани Лорка подарила 12-летней дочери артиста Киркорова бриллиантовый браслет от фирмы Cartier. Стоимость подарка оценили в миллион рублей.

Также Киркоров стал самым высокооплачиваемым артистом на новогодних мероприятиях в этом году. По словам директора по интегрированным маркетинговым коммуникациям Fashion Group Дарьи Исаковой, помимо него в топ-3 вошли лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и певец Григорий Лепс.