06 декабря 2023, 01:40

Костюшкин «унизил» Киркорова на церемонии «Песня года»

РИА «Новости»
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Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин пошутил над Филиппом Киркоровым на церемонии вручения премии «Песня года». Певец неожиданно признался в желании унизить короля российской эстрады. Об этом сообщила Pravda.Ru.

«Меня унизить невозможно», - самоуверенно ответил ему Киркоров.

Костюшкин в ответ подозвал очень высокого мужчину, на фоне которого двухметровый исполнитель хита «Дива» выглядел уже не столь значительно. Киркорову на примере показали, что в этом случае оказаться «униженным» значило бы почувствовать себя просто ниже ростом. Костюшкин обеспечил коллеге новые ощущения, ведь артист в российской тусовке обычно всегда возвышался над окружающими.

Ранее певица Ани Лорка подарила 12-летней дочери артиста Киркорова бриллиантовый браслет от фирмы Cartier. Стоимость подарка оценили в миллион рублей.

Также Киркоров стал самым высокооплачиваемым артистом на новогодних мероприятиях в этом году. По словам директора по интегрированным маркетинговым коммуникациям Fashion Group Дарьи Исаковой, помимо него в топ-3 вошли лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и певец Григорий Лепс.

Филипп Киркоров
06 декабря 2023, 02:27
Дочь Пригожина решилась на пластическую операцию после родов
Unsplash
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Дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная решила довериться хирургам и сделать пластическую операцию. Причины предстоящих изменений девушка назвала в интервью изданию Starhit.

По словам Данаи, после рождения ребенка она худела при помощи диетолога. Благодаря спортивным нагрузка она смогла сбросить 30 килограммов.

«Однако вес остановился и не двигается», - отметила дочь Пригожина.

Также молодая мать пожаловалась, что после кесарева сечения у нее сформировался втянутый рубец, выше которого появились складки. Это доставляет девушке сильный дискомфорт и мешает дальнейшим занятиям.

«Согласовали с пластическим хирургом операцию с целью устранения физических факторов мешающих занятиям спортом и дальнейшему преображению», - пояснила она.

Даная назвала операцию профилактической, поскольку ее цель сделать «шаг к улучшению качества жизни».

Ранее дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина перенесла микроинсульт. Девушка призналась, что все это время маленький сын был рядом с ней.

Иосиф Пригожин Пластические операции
05 декабря 2023, 14:45
Бесстрашная актриса и жизнерадостный человек. В театре Et Cetera рассказали о Татьяне Владимировой
РИА «Новости»
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Татьяна Владимирова была талантливой и выдающейся актрисой театра и кино, рассказала «360» завлит и секретарь попечительского совета театра Et Cetera Татьяна Никольская. Она подчеркнула, что артистка много работала и любила свою профессию.

Никольская подчеркнула, что Владимирова была бесстрашной актрисой - она могла сделать все что угодно на сцене. Даже несмотря на тяжелую болезнь, народная артистка никогда не жаловалась и продолжала работать. Она несла в мир жизнелюбие и положительные эмоции.

Собеседница «360» добавила, что дата проведения похорон пока неизвестна.

«Трудно говорить. Она была очень трудолюбивой и преданной [своему делу]. Она играла в эпизодах у нас, будучи уже народной артисткой. Причем в эпизоде „Фаренгейт“ она показала себя как личность», - поделилась воспоминаниями Никольская.

Она также отметила, что Владимирову очень любили и ценили в театре. Даже молодое поколение с удовольствием дружило с ней и находило общий язык.

Актеры Москва 2023
05 декабря 2023, 14:15
Умерла народная артистка России Татьяна Владимирова
Театр «Et Cetera»
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Народная артистка России и актриса московского театра Et Cetera Татьяна Владимирова умерла на 74 году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Она была центром притяжения для нас всех - мудрая, тонкая, легкая в общении, веселая и никогда не унывающая. Как же трудно нам будет жить без нее», - отметили в ведомстве.

Пресс-служба учреждения рассказала РИА «Новости» , что ведущая актриса скончалась от тяжелой болезни. О дате прощания станет известно позднее, добавили в театре.

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. С 1993 она работала в московском театре Et Cetera. Актриса играла в спектаклях «Дядя Ваня», «Лекаре поневоле», «Смуглая леди сонетов», «Дон Кихот» и многих других.

Кроме того, она прославилась и в киноиндустрии: например, в фильме Алексея Германа-младшего «Довлатов», сериале Юрия Мороза «Теория вероятности» и других проектах.

Актеры Москва 2023
05 декабря 2023, 11:56
«Я вообще в Новом Уренгое». Трофим опроверг сообщения о ДТП в Новой Москве
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Певец Сергей Трофимов опроверг сообщения о том, что попал в ДТП в Новой Москве. О том, что данные об аварии не соответствуют действительности, артист рассказал в беседе с «360».

«Я попал? Нет, я никуда не попадал, я вообще в Новом Уренгое», - кратко сказал Трофим.

Ранее о том, что певец попал в ДТП в Новой Москве, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, артист был за рулем своего автомобиля Genesis, а авария произошла на 1-й Ватутинской улице. Позже сообщение обновили, уточнив, что в аварию попала машина, принадлежащая певцу. В результате никто не пострадал.

ДТП

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