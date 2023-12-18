18 декабря 2023, 00:47

Костомаров впервые после ампутации конечностей станцевал на льду перед зрителями

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Олимпийский чемпион Роман Костомаров снова вышел на лед, он выступил в юбилейном шоу Ильи Авербуха в паре со своей супругой Оксаной Домниной. Фигурист поблагодарил всех, кто поддерживал его в нелегкий период его жизни.

«Жизнь несет нам тяжелые испытания, но если с вами рядом близкий и родной человек, то имеет смысл идти дальше и жить дальше», - отметил олимпийский чемпион.

Авербух рассказал, что Костомаров продолжит выступать и что тот сам хотел вернуться на лед после ампутации стоп и кистей. Именно Костомаров предложил номер, который увидели зрители шоу, написал Telegram-канал Shot.

Также артист станцевал со своей партнершей Татьяной Навкой. Они исполнили программу «Кармен», с которой победили на Олимпийских играх.

СМИ пристально следили за реабилитацией Романа Костомарова, показывали его первые шаги на протезах и тренировки на льду. Фигурист рассказал поклонникам, что «будет большое кино» про него, и предложил придумать название.

Спортсмены Фигурное катание Илья Авербух Роман Костомаров
17 декабря 2023, 20:59
Мало платят. Дочь Иосифа Пригожина призналась, что подрабатывает в такси
Pxhere
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Модель Даная Пригожина, дочь продюсера Иосифа Пригожина, призналась, что подрабатывает в службе такси. Об этом она рассказала в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

Девушка сообщила, что для нее важно иметь собственный доход, несмотря на заработок супруга, который может ее обеспечить. Даная, которая трудится по графику семь/ноль, пожаловалась, что в такси мало платят.

«Начинаешь зарабатывать 100 тысяч - мало, хочешь 150. 150 зарабатываешь - тебе мало, хочешь больше», - заключила Пригожина.

Ранее девушка рассказала, что решила довериться хирургам и сделать пластическую операцию. После рождения ребенка у Данаи сформировался втянутый рубец и складки, что доставляет ей сильный дискомфорт и мешает спортивным нагрузкам.

В октябре дочь продюсера перенесла микроинсульт. К причинам Даная отнесла стрессы и последствия аварии шестилетней давности.

Такси Иосиф Пригожин
17 декабря 2023, 03:25
Актер Рузиль Минекаев из «Слова пацана» опроверг сообщения о своей смерти
РИА «Новости»
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Российский актер Рузиль Минекаев, сыгравший в сериале «Слово пацана» роль Адидаса-младшего, опроверг сообщения о своей смерти. В Telegram-канале актер разместил короткое видео, на котором подтверждает, что жив и «пьет чай в Москве».

Ранее в СМИ появилась информация, что сыгравший Адидаса-младшего Минекаев умер в больнице. Актер назвал эту новость фейком. На видео Минекаев отметил, что жив и здоров.

«Если что, я не умер», - подчеркнул актер.

Рузиль Минекаев родился в Татарстане в 1999 году. На его счету работа в кино и на телевидении. Актер снимался в картинах «Уличное правосудие», «Подслушано в Рыбинске», «Напарники», «Смычок».

Сценарист нашумевшего сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев назвал хайпом сообщения СМИ о подростковых преступлениях, якобы совершенных под влиянием этого проекта. Съемочная группа готова подать в суд на некоторые средства массовой информации.

Сериалы Актеры
17 декабря 2023, 02:20
Умер актер из сериалов «Клиника», «Декстер» и «Офис» Джек Аксельрод
Freepik
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Американский актер Бродвея, кино, сериалов и «мыльных опер» Джек Аскельрод скончался, не дожив два месяца до своего 94-летия. Об этом написало издание The Hollywood Reporter.

Актерская карьера Аскельрода началась с фильма «Бананы» Вуди Аллена в 1971 году. Всего в фильмографии актера 90 картин. Аскельрод играл роли в сериалах «Династия», «Клиника» и «Офис», «Декстер» и «Рэй Донован», а также в «Трансформерах» и «Одиноком рейнджере».

По данным издания, актер умер от естественных причин, ему было 93 года.

Из жизни ушел первый барабанщик рок-группы AC/DC австралиец Колин Берджесс. Музыканту было 77 лет, причины смерти не сообщили. Берджесс также играл на барабанах в популярной австралийской рок-группе Masters Apprentices.

Голливуд Актеры
16 декабря 2023, 20:51
Скончался первый ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс
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Первый барабанщик рок-группы AC/DC австралиец Колин Берджесс скончался на 78-м году жизни. Об этом музыкальный коллектив сообщил в социальных сетях.

«Очень жаль слышать о кончине Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Остались только счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин», - написали музыканты.

Издание TMZ сообщило, что Берджесс играл с AC/DC недолго, вместе они записали свой первый альбом. Позднее музыкант играл на барабанах в популярной австралийской рок-группе Masters Apprentices. В 1988 году коллектив включили в австралийский зал славы ARIA.

Барабанщик рок-группы AC/DC Фил Радд, который пришел на смену Берджессу, недавно решил подать вещи коллектива , чтобы спасти свою подругу от рака груди. Он заявил, что на деньги можно купить все, но не время.

Музыка

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