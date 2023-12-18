Костомаров впервые после ампутации конечностей станцевал на льду перед зрителями

«Жизнь несет нам тяжелые испытания, но если с вами рядом близкий и родной человек, то имеет смысл идти дальше и жить дальше», - отметил олимпийский чемпион.

Авербух рассказал, что Костомаров продолжит выступать и что тот сам хотел вернуться на лед после ампутации стоп и кистей. Именно Костомаров предложил номер, который увидели зрители шоу, написал Telegram-канал Shot.

Также артист станцевал со своей партнершей Татьяной Навкой. Они исполнили программу «Кармен», с которой победили на Олимпийских играх.

СМИ пристально следили за реабилитацией Романа Костомарова, показывали его первые шаги на протезах и тренировки на льду. Фигурист рассказал поклонникам, что «будет большое кино» про него, и предложил придумать название.