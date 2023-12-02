Костомаров рассказал, при каком условии вернется на лед

На вопрос журналистов, будет ли спортсмен дальше кататься, тот ответил утвердительно. Он отметил, что возобновил тренировки для выхода на сцену.

«Я буду пробовать точно. Кататься как раньше, к сожалению, точно не смогу. Увы, я лишен частей тела, которые важны для фигурного катания. Я пробовал выходить на лед. <…> Если я появлюсь в каком-то из шоу на коньках, хочу, чтобы у меня что-то получалось», - заявил он.

Костомаров признался, что до сих пор восстанавливается после болезни и привыкает к новым условиям. Он намерен вернуться нормальной жизни и выступлениям перед зрителями.

В начале января этого года Костомарова попал в реанимацию с пневмонией. Медики ввели его в медикаментозную кому и долго боролись за жизнь артиста. В итоге пациенту пришлось ампутировать обе стопы и пальцы обеих рук. Теперь спортсмен носит протезы и учится заново привычным вещам. Ранее Костомаров показал как играет в теннис.