Костомаров примет участие в гала-шоу по случаю юбилея Авербуха
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров примет участие в ледовом гала-шоу хореографа, режиссера и продюсера Ильи Авербуха. Об этом сообщил ТАСС.
В декабре Авербух будет отмечать 50-летие. По случаю юбилея состоится большое шоу, на котором планируется присутствие всех, кто работал с ним. В мероприятии примут участие фигуристы Алексей Ягудин, Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина, Мария Петрова, Оксана Домнина, Алексей Тихонов и Максим Шабалин. Костомаров, который перенес ампутацию стоп и пальцев рук, тоже станет участником шоу.
«Рома Костомаров, безусловно, будет вместе со мной. Я думаю, будут все те, кто и сейчас со мной», - рассказал Авербух.
Он также анонсировал новую новогоднюю программу. Авербух не раскрыл детали, но сообщил, что готовится большой сценарий.
Врач Костомарова Дмитрий Костин ранее рассказал, что в общей сложности фигурист перенес 16 больших операций.