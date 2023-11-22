22 ноября 2023, 18:25

Костомаров показал, как заново учится играть в теннис

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Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров показал, как пробует заново учиться играть в теннис. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам фигуриста, спарринг на корте дался ему нелегко.

На кадрах видно, как первые несколько ударов у Костомарова не получились - он роняет ракетку на корт. Однако затем спортсмен начал наносить удачные удары по мячу.

Ранее фигурист показал видео тренировок в воде. Спортсмен продемонстрировал, как можно плавать с протезами. Также фигурист рассказал, как учится заново писать.

В начале января Костомарова госпитализировали в реанимацию с пневмонией. Врачи поместили его в медикаментозную кому и долго боролись за жизнь фигуриста. Впоследствии ему ампутировали обе стопы и пальцы обеих рук.

«Сначала полное разочарование. Без рук ужасно трудно: и морально, и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я очень», - написал он.

Фигурное катание Роман Костомаров
22 ноября 2023, 22:55
Вован и Лексус разыграли певца Шарлота и заставили спеть гимн Украины
РИА «Новости»
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Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили певцу Эдуарду Шарлоту от имени президента Украины Владимира Зеленского. Об этом они рассказали в своем Telegram-канале.

«Показываем, как Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речевку о „москалях“, думая, что с ним разговаривает „Зеленский“», - указали в сообщении.

В видеоролике Зеленского изобразил загримированный блогер Макс Комикадзе (Вусал Филимонов). Он спросил у Шарлота, готов ли тот спеть украинский гимн, на что певец ответил утвердительно.

После исполнения гимна «Зеленский» попросил Шарлота попрыгать со словами: «Кто не скачет - тот москаль», тот сразу же согласился. Полное видео розыгрыша пранкеры пообещали показать в ближайшее время Ранее СМИ сообщили, что 24-летний певец вернулся в Россию после эмиграции, где успел демонстративно сжечь российский паспорт. Когда полицейские задержали исполнителя, тот извинился за поступок. Суд Санкт-Петербурга арестовал певца Эдуарда Шарлота на 13 суток по статье о нарушении общественного порядка. В середине ноября певец попросил поклонников из Армении помочь ему деньгами на билет в Россию.

Украина Пранкеры Вован и Лексус
22 ноября 2023, 22:02
Российского актера и его подругу нашли мертвыми в Индии
Unsplash
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Российский актер Максим Белецкий погиб в Индии в 37 лет. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского театра кукол Йошкар-Олы, где ранее служил артист.

«Многим запомнились его роли в спектаклях „Жак и его слуга, или Как стать Людоедом“, „Прекрасное далеко“, „Панночка“, „Ночной караул“, „Бармалей“, „Винни Пух“ и „Красная Шапочка“, - отметили в некрологе.

Актер был лауреатом Национальной театральной премии имени Йывана Кырли на фестивале «Йошкар-Ола театральная» в 2018 и 2019 годах.

Полицейские нашли двух мертвых туристов из России в долине Парвати, в Кулу, штат Химачал-Прадеш. Это были 37-летний актер и его 21-летняя подруга, сообщила газета The Times of India.

Родственники артиста рассказали, что его тело кремируют в Индии, прах захоронят там же. Другие подробности смерти актера пока не раскрывались.

Индия Актеры
22 ноября 2023, 11:13
«Просто глупость, весь ум ушел в творчество». Отец Шарлота — о поступке сына
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Сожжение российского паспорта, которое устроил певец Шарлот, было не более, чем глупостью — такое мнение в беседе с «360» выразил отец артиста. Мужчина подчеркнул, что не знает, когда сын занял такую позицию по отношению к своей стране, потому что они уже давно не живут вместе.

«[Произошедшее -] не больше, чем глупость. Весь ум ушел в творчество, а IQ осталось где-то сзади - только так могу оценить [его поступок]», - сказал отец музыканта.

По его словам, он не виделся с сыном уже больше года. Он уже взрослый, уехал за границу, более никаких контактов не было, пояснил собеседник «360».

Мужчина добавил, что переживает за сына. Комментировать возможное наказание за сожжение паспорта отец певца не стал, пояснив, что ему сложно давать какие-то оценки, не имея юридического образования.

«Конечно [переживаю за него], это же мой сын. Я не юрист, не знаю, какое предусмотрено наказание за такие проступки. Будет арест, будем смотреть, чем помочь. Пока я смотрю, что будет дальше», - пояснил он.

Правоохранительные органы, по его словам, с ним не связывались. На вопрос о том, как давно артист стал занимать такую позицию, мужчина затруднился ответить из-за того, что они давно не поддерживают связь.

«Когда мы жили вместе, ничего такого не было, а когда он уже отделился от нас, может быть, что-то произошло, но мы уже перестали к этому времени контактировать, поэтому я не знаю, что там было», - заключил собеседник «360».

Задержали артиста в аэропорту Пулково. По информации «Mash на Мойке» , против Шарлота составляют протоколы по статьям об умышленной порче документа, удостоверяющего личность, дискредитации ВС РФ и мелком хулиганстве.

Сам Шарлот уже извинился за сожжение российского паспорта. По его словам, он совершил такой поступок из-за «осечки в понимании происходящего». Музыкант добавил, что доверял ложной информации и раскаивается.

«Простите. Я больше так не буду», - сказал певец.

Видео с извинениями артиста опубликовала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В описании к ролику она заметила, что Шарлот не совсем адекватно оценивает ситуацию.

Музыка
22 ноября 2023, 10:26
«Я больше так не буду». Задержанный Шарлот попросил прощения за сожжение российского паспорта
РИА «Новости»
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Певец Шарлот объяснил, зачем сжег российский паспорт, и извинился за свой проступок. Видео с заявлением артиста опубликовала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Комментируя слова певца, Мизулина написала, что он, по ее мнению, не совсем адекватно оценивает ситуацию.

В середине ноября Шарлот обратился к поклонникам из Армении и попросил помочь ему деньгами на билет в Россию. Музыкант заявил, что после возвращения хочет пожить в деревне, а также выпустить новый альбом. Артист сообщил, что «предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре».

Лига безопасного интернета просила МВД проверить певца. Когда Шарлот прилетел в аэропорт Пулково, его тут же задержали сотрудники полиции. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке» , на музыканта составляют протоколы по статьям об умышленной порче документа, удостоверяющего личность, дискредитации ВС России и мелком хулиганстве.

По словам Шарлота, он сжег паспорт из-за «осечки в понимании происходящего». Певец отметил, что ошибочно помешался на ложной информации и раскаивается в своем проступке.

«Простите. Я больше так не буду», - сказал с улыбкой Шарлот в финале видео.

Паспорта Музыка

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