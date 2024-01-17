Костомаров показал, как учится летать на флайборде

«Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю… Хоть и не высоко», - поделился спортсмен.

Костомаров также продолжает активно заниматься другими видами спорта. Ранее он вместе с дочерью встретился с 15-й ракеткой мира Кареном Хачановым , чтобы попробовать свои силы в теннисе.

До этого фигурист рассказал, что занялся боксом. По его словам, на время боя он всегда снимает протез. На льду Костомаров впервые появился со своей партнершей Татьяной Навкой 17 декабря. Илья Авербух рассказывал, что Костомаров сам принял решение вернуться в профессию.

Роман Костомаров попал в реанимацию в начале прошлого года с подозрением на пневмонию. Врачи ампутировали ему конечности из-за развития некроза тканей. Фигурист выписался из больницы в июле.