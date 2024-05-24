«Коррозия металла» возобновила концерты после рейда силовиков

Отец певицы Жанны Фриске Владимир Копылов обвинил в смерти своей племянницы Татьяны Гончаренко врачей из Турции и Израиля, заявив, что они предписывали неподходящие лекарственные препараты. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Копылов утверждает, что Татьяна могла бы жить гораздо дольше, если бы получила адекватное лечение. Так, в Турции девушку лечили не по той истории болезни. В Израиле так же не смогли ничем помочь.

«Брали деньги, покупали какое-то свое лекарство подпольное. Там какая-то женщина через знакомых приносила препараты. Говорили, что оно эффективное, но о нем никто не знает. Мы потом у них попросили выписку, они даже не дали ее», - рассказал мужчина.

Он добавил, что затраты на лечение в Турции составили 78 тысяч долларов, а в Израиле - 38 тысяч долларов.

«Девочку угробили. Она бы еще пожила, если бы нормально лечили. Но нас просто кинули на деньги», - заявил он.

Мужчина также раскрыл обстоятельства, связанные с затяжной ремиссией болезни Татьяны. По его словам, заслуга в том, что Татьяна прожила 11 лет в ремиссии, принадлежит Иосифу Кобзону, который помог найти компетентного специалиста.

«Иосиф Давыдович связал нас с врачом, который смог остановить развитие болезни», - подчеркнул он.

О смерти Татьяны Гончаренко от рака груди стало известно 22 мая.