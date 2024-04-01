Королевский эксперт назвал вероятный диагноз онкобольной Кейт Миддлтон

Работу над новыми сериями проекта «Вампиры средней полосы» приостановили. Съемки планируют продолжить летом, сообщил актер Артем Ткаченко в эфире «Открытой студии».

«Честно сказать, мы еще не начали снимать. Я даже могу сказать, что прочел три серии», - признался артист.

По его словам, продолжение сериала хотели снимать в апреле, но работу перенесли на июль. Почему сроки пришлось сдвинуть - актер не уточнил.

Ткаченко добавил, что он и его коллеги очень ждут возвращения к работе над сериалом.

«Потому что героев этих мы любим, эта семья уже стала нашей семьей. Юрия Стоянова уже в жизни называют „дедуля“», - отметил он.

Ранее экс-вокалист поп-группы «На-На» Владимир Левкин одобрил идею создания сериала , который расскажет об истории музыкантов. Он уточнил, что кино о коллективе пытались снять уже не раз.