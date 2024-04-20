Копию российского блогера Хасбика обнаружили в Индии

На рэп-исполнителя Платину (настоящее имя — Роберт Плаудис), которого силовики задержали прямо во время концерта в Томске, составили три административных дела. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

После проверки правоохранители установили, что цель въезда Плаудиса не соответствует осуществляемой им деятельности в стране. Мужчина имеет латвийское гражданство.

Против него составили три административных протокола. Первый - за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, второй - незаконная деятельность в РФ и третий - нарушение порядка и пребывания в России.

Сейчас решают вопрос о привлечении Платины к ответственности по статье «Пропаганда наркотиков». В скором времени его доставят в суд для принятия решения по административным протоколам.

Ранее рэпера задержали во время его выступления в Томске. Telegram-канал Baza опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, как сотрудники СОБР прервали концерт и увели музыканта со сцены.

На рэп-исполнителя Платину (настоящее имя - Роберт Плаудис), которого силовики задержали прямо во время концерта в Томске, составили три административных дела. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.