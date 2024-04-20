20 апреля 2024, 02:33

Копию российского блогера Хасбика обнаружили в Индии

Pixabay
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Копию дагестанского блогера Хасбуллы «Хасбика» Магомедова обнаружили в Сети. Двойника зовут Декиа, он живет в Индии и тоже снимает видео для соцсетей. Об этом написал Telegram-канал «Тут Дагестан».

Видео с Декией в Сеть выкладывает его друг. Зрители заметили сходство между индийским и российским блогерами, ролики Декии начали набирать миллионы просмотров, утверждает канал.

По информации Telegram-канала, оригинальный Хасбик тоже посмотрел ролики со своим двойником и заявил, что хочет встретиться с Декией в живую. В соцсети Х Хасбик под видео с Декией оставил комментарий.

О личности российского блогера Хасбуллы «Хасбика» Магомедова известно мало. Предположительно, Хасбик родился в 2002 году, а его внешность - следствие неизлечимого заболевания. Его рост около метра, а вес - 20 килограммов.

Дагестан Индия Соцсети Видео Блогеры Хасбулла Магомедов (Хасбик)
20 апреля 2024, 00:44
На рэпера Платину, которого увели прямо с концерта, составили три административных дела
Freepik
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На рэп-исполнителя Платину (настоящее имя — Роберт Плаудис), которого силовики задержали прямо во время концерта в Томске, составили три административных дела. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

После проверки правоохранители установили, что цель въезда Плаудиса не соответствует осуществляемой им деятельности в стране. Мужчина имеет латвийское гражданство.

Против него составили три административных протокола. Первый - за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, второй - незаконная деятельность в РФ и третий - нарушение порядка и пребывания в России.

Сейчас решают вопрос о привлечении Платины к ответственности по статье «Пропаганда наркотиков». В скором времени его доставят в суд для принятия решения по административным протоколам.

Ранее рэпера задержали во время его выступления в Томске. Telegram-канал Baza опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, как сотрудники СОБР прервали концерт и увели музыканта со сцены.

На рэп-исполнителя Платину (настоящее имя - Роберт Плаудис), которого силовики задержали прямо во время концерта в Томске, составили три административных дела. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Суд Концерты Россия Мужчины
19 апреля 2024, 23:58
Основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев умер в Москве
РИА «Новости»
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Основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев скончался в московской больнице. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

В публикации сказано, что 68-летний предприниматель ушел из жизни вечером 18 апреля. Он лежал в 31-й городской больнице имени академика Савельевой. Информацию о причине произошедшего не раскрыли.

Журналисты уточнили, что месяц назад пациент прибыл в клинику для обследования органов ЖКТ. Врачи выявили проблемы и провели Зуеву операцию. Процедура прошла успешно.

Наибольшую популярность мужчина получил в 2000-х, когда открыл первый мебельный гипермаркет «Три кита». В 2006 году мужчину арестовали по подозрению в контрабанде итальянской мебели. В 2010 Зуева приговорили к восьми годам заключения, однако в 2011-м его отпустили из-за декриминализацией статьи о контрабанде.

Больницы Контрабанда Врачи Мужчины Москва
19 апреля 2024, 21:28
Любовь Успенская вызвала скорую из-за болей в области сердца
РИА «Новости»
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Любовь Успенская обратилась за медицинской помощью из-за плохого самочувствия. Об этом «360» рассказал осведомленный источник.

Певица почувствовала боли в области сердца и вызвала скорую. Медики приехали на Мосфильмовскую и оказали 70-летней артистке необходимую помощь. Врачи скорой рассматривают вопрос о ее госпитализации.

Помощник Успенской Константин в беседе с «360» опроверг информацию и заявил, что у певицы все хорошо.

«Ей абсолютно не плохо, она на прямом эфире на шоу „Голос“. Это не к ней скорая приезжала, это фейковая информация», - заявил собеседник издания.

Скорая помощь Шоу Голос Врачи Любовь Успенская
19 апреля 2024, 19:56
«Маск купил три трека». Продюсер — о мировой славе OTYKEN
Freepik
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Красноярскую группу OTYKEN знают далеко за пределами России, а на Родине коллектив только начинает набирать популярность после совместного трека с рэпером Xzibit. Продюсер Андрей Медонос в беседе с «360» рассказал о достижениях музыкантов.

Кто такие OTYKEN «На сцене семь девчонок и один парень. Все ровно, как в „Тихих зорях“, специально подобрал так психологически. Таежные, деревенские все», - уточнил Медонос.

По словам собеседника, продюсеры Xzibita сами проявили инициативу записать совместный трек с OTYKEN, так как за рубежом коллектив хорошо знают.

«На нас подписано в Instagram* пол-Голливуда - Шварценеггер, Джонсон Скала и другие», - сказал Медонос.

К группе давно проявляют интерес звезды «Нами давно интересуются, это следствие неизбежности. До Xzibita государственный балет национальный Америки у нас восемь треков купил. Причем тут Xzibit вообще. Грэмми в прошлом году. Мы зашли в двадцатку по популярности в Америке, продержались на 18 месте месяц. Илон Маск лично у нас три трека купил для лунного кодекса», - пояснил продюсер.

При этом в России музыканты менее известны, несмотря на то, что перед Новым годом правительство РФ летало в Дубай на конференцию ООН и брало OTYKEN с собой.

Медонос считает, что в России группа не популярна, потому что в нашей стране шансон на 80% и матершинный рэп, а этника не в тренде.

«Америка, Канада, Япония крутит треки OTYKEN на своем телевидении, а Россия - нет», - сказал он.

Зовут в Америку, но OTYKEN ни разу не приехали «Нас приглашают даже в шоу талантов американское, в Голливуд, Лос-Анджелес. У нас есть проекты с кинокомпанией Hollywood, причем очень, очень громогласные, но также есть подписка о неразглашении», - заявил он.

Медонос рассказал, что сейчас записали саунд-трек для японской киностудии. Все музыкальное сопровождение к историческому художественному фильму для Каннов будет от группы OTYKEN.

Собеседник «360» добавил, что в Москве пару раз были с коллективом, клубы битком сразу набивались. В ближайшее время OTYKEN выступят на ВДНХ, предположительно, 5–6 июня.

Xzibita предложил сибирякам сделать ремикс на песню Belief , вышедшую в декабре 2023 года. Он высоко оценил работу коллектива, оставив положительный отзыв у себя в соцсетях.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Концерты Музыка Шоу-бизнес

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