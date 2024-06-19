«Копия мамы». Поклонники восхитились красотой 10-летней дочери Пугачевой

На снимке девочка стоит рядом с мамой, а за спиной ее отец приобнял супругу и сына Гарри. Лиза одета в серебристое платье и белый жакет. В руках она держит мини-сумку Prada стоимостью около 175 тысяч рублей.

«Лиза - будущая звезда! Очень эффектная девочка», «Как быстро растут детки. Лиза расцветает с каждым годом», «У мамы с дочкой одна улыбка» «Гарри - копия папы, Лиза - копия мамы», «Лиза и Гарри уже становятся все больше похожи на родителей», - написали пользователи.

Накануне юморист отпраздновал свое 48-летие. Близкие преподнесли ему большой торт с надписью: «Любимому мужу и папе».

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

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