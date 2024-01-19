Михалков выразил уверенность, все произошедшее стало доказательством того, что Россия находится на верном пути.

«Мы, конечно, готовились к таким конвульсиям Запада. Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся - все, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче», - подчеркнул он.

Режиссер напомнил, что проект «БесогонTV» уже давно вышел за пределы YouTube. Выпуски программы можно посмотреть и на других площадках, в том числе не только российских.

YouTube заблокировал доступ к каналу «БесогонTV» Никиты Михалкова с формулировкой «за многочисленные или серьезные нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний». При попытке перейти на канал пользователям приходит уведомление о недоступной странице.