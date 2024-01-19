19 января 2024, 03:32

«Конвульсии Запада». Михалков — о блокировке своего канала на YouTube

РИА «Новости»
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Режиссер Никита Михалков высказался в Telegram-канале блокировке своего канала «БесогонTV» на видеохостинге YouTube. По его словам, он будет продолжать говорить правду на других площадках.

Михалков выразил уверенность, все произошедшее стало доказательством того, что Россия находится на верном пути.

«Мы, конечно, готовились к таким конвульсиям Запада. Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся - все, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче», - подчеркнул он.

Режиссер напомнил, что проект «БесогонTV» уже давно вышел за пределы YouTube. Выпуски программы можно посмотреть и на других площадках, в том числе не только российских.

YouTube заблокировал доступ к каналу «БесогонTV» Никиты Михалкова с формулировкой «за многочисленные или серьезные нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний». При попытке перейти на канал пользователям приходит уведомление о недоступной странице.

Блокировки YouTube Запад Никита Михалков
19 января 2024, 02:40
Анна Пересильд рассказала, как получила роль в «Слове пацана»
РИА «Новости»
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Юная актриса Анна Пересильд неожиданно оказалась частью команды сериала «Слово пацана». Причем о своем утверждении девушка узнала на следующий день после кастинга, об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала Лауры Джугелии «FAMETIME TV».

По словам Анны, она приехала в Калининград со своей мамой, актрисой Юлией Пересильд, чтобы принять участие в кинофестивале «Короче». Там они и встретили режиссера Жору Крыжовникова, который рассказал о подготовке нового проекта. Девочка не растерялась и попросила проверить ее силы в одной из ролей.

На следующий день после проб Анне сообщили, что она подошла на роль героини Айгуль. По словам юной звезды, это особенно интересно, ведь обычно такие решения занимают несколько недель.

Режиссер Жора Крыжовников ранее рассказал, что быстро утвердил Анну Пересильд на роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». По его словам, «Аня еще высадится на Луне в новом фильме „Вызов“».

Сериалы Режиссер Фильмы Интервью
19 января 2024, 01:54
Имя Киркорова исчезло с петербургской афиши «Золотого граммофона»
РИА «Новости»
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Ежегодную музыкальную премию «Золотой граммофон» проведут без певца Филиппа Киркорова, чье участие ранее заявляли организаторы. На это указывает изменившаяся афиша в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Премия «Золотой граммофон-2024» состоится 25 февраля в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Еще 27 декабря имя Киркорова было в списке как одного из основных участников. Однако на обновленной афише, размещенной в соцсетях 16 января, Филиппа Киркорова уже не было.

За несколько дней до Нового года певец посетил скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. После этого его вырезали из музыкального фильма «Иван Васильевич меняет все» на ТНТ и шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале.

Из-за участия в «голой» тусовке в «Мутаборе» Киркоров лишился и ряда контрактов. Король эстрады расстроился, что никто не стал его защищать и воспринял равнодушие коллег по сцене как «удар в спину».

Санкт-Петербург Филипп Киркоров Соцсети Новый год
18 января 2024, 22:38
Умер актер из «Интердевочки» Торстен Валунд
РИА «Новости»
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Шведский актер Торстен Валунд, известный в России по фильму «Интердевочка», умер в 85 лет. Об этом сообщило Sveriges Radio.

По данным журналистов, Валунд ушел из жизни 16 января. Причина его смерти не называлась.

Карл Торстен Валунд родился в 1938 году под Стокгольмом. Первый его дебют в кино состоялся в середине 1950-х годов.

За свою карьеру актер успел сняться в более чем 90 кинолентах и сериалах. Среди них: «Расмус, Понтус и Токер», «Кровавые дорожки», «Малютка Чорвен, Боцман и Мозес», «Ищейка» и «Комиссар Мартин Бек».

Российский зритель узнал актера по роли Гюнвальда в фильме «Интердевочка» режиссера Петра Тодоровского. В «Интердевочке» швед сыграл вместе с Еленой Яковлевой, Ингеборгой Дапкунайте, Любовью Полищук, Ириной Розановой и другими артистами.

Также артист работал на озвучке и дубляже. Валунд был шведским голосом профессора Дамблдора в «Гарри Поттере».

Кино Фильмы Актеры
18 января 2024, 22:29
Янковский решил «уколоть» раскритиковавшего актеров Кологривого
РИА «Новости»
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Актер Филипп Янковский упомянул Никиту Кологривого, который выступал с критикой в адрес коллег, на премьере фильма «Прелесть» в кинотеатре «Художественный». Янковского процитировало издание Woman.ru.

«Кино - это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает», - сказал он.

После слов Янковского в зале раздались аплодисменты. Затем актер отметил, что ему повезло сниматься у режиссера Андрея Тарковского в фильме «Зеркало».

«Там была очень высокая культура съемки, к которой нам всем надо по возможности и таланту идти», - добавил артист.

В начале января Никита Кологривый раскритиковал работу актеров «Слова пацана» , отметив, что не стал смотреть сериал из-за своих коллег. По словам артиста, ему легко было играть роль Кащея, ведь он вырос в таких местах в отличие от Ивана Янковского.

Накануне телеканал НТВ опроверг отмену показа сериала «Слово пацана». Как заявили в пресс-службе канала, телевизионная премьера сериала Жоры Крыжовникова запланирована на весну.

Сериалы Кино Фильмы Актеры

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