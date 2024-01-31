«Конкуренция вообще сумасшедшая». Мичелз посоветовал российским артистам петь по-русски

Мичелз поддержал идею записывать дуэты знаменитых артистов с молодыми. Это выгодно и тем, и другим.

Русский язык и новая подача Кроме того, нужно использовать родной язык. По мнению артиста, нет смысла записывать песни на английском. Он объяснил, что треки знаменитых зарубежных рэп-исполнителей «выстрелили» не благодаря языку, а за счет подачи.

Свободные ниши Артист начинал с роликов в TikTok - записывал мужские версии женских песен. Потом стал сочинять песни для себя и других. Мичелз рассказал, что это позволило ему попробовать разные стили. По просмотрам он понял, что людям понравился «минорный русский стиль», и стал записывать ролики именно в нем.

Артист призвал перерабатывать фольклорные мотивы на новый лад. Нужно делать это креативно, сказал он.

Молодым музыкантам Мичелз рекомендовал пробовать разные площадки для продвижения - и интернет, и радио, и телевидение. Придуманный образ, по его мнению, зрители считывают в 90% случаев.

Он призвал коллег быть собой и вести себя более открыто. По мнению собеседника «360», прошла эпоха, когда вокруг артиста создавали антураж, над его амплуа работала большая команда, теперь достаточно телефона и интернета.