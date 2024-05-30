Актриса отметила, что не сталкивалась с Заворотнюк, кроме как «на встречах». Лужина выразила соболезнования родным Заворотнюк.

«Жалко - умерла красивая женщина, талантливый человек, который много сделал для нашего зрителя. Ее запомнят как „прекрасную няню“, хорошего человека, хорошую мать и жену. Жалко, но как Господь решил… что же делать. Там тоже, говорят, хорошие люди нужны, талантливые. Она промучилась, и, наверное, уже кончились ее мучения», - отметила Лариса Лужина.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Ей было всего 53 года. В последние годы знаменитость боролась с раком мозга и не появлялась на публике. СМИ сообщили, что за пару недель до смерти ее состояние резко ухудшилось , несмотря на очередной дорогостоящий курс лечения, пройденный несколько месяцев назад.