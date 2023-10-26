«Кончилась любовь». Между Пугачевой и Галкиным заподозрили разлад

Поклонники звездной семьи заметили, что пока Максим Галкин* «колесил» по Европе с гастролями, Примадонна оставалась в Израиле с двумя детьми. Во время недавнего выступления в Польше юморист спел песню о тяжелой любовной истории, которая начиналась словами «Кончилась любовь, кончилось все…». По мнению фанатов, это могло быть намеком на реальные проблемы в отношениях с женой.

Журналисты «КП» сообщили, что, по слухам, Пугачева хочет вернуться в Россию, но муж не поддерживает ее в этом решении.

Ранее стало известно, что Галкин* и Пугачева - владельцы квартиры в самом дорогом небоскребе Лимассола. Элитный жилой комплекс высотой 170 метров находится расположен на берегу моря на первой линии.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.