17 апреля 2024, 09:05

Концерты Манижи после сочувствия к террористам отменили в РФ, Белоруссии и Казахстане

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Певица Манижа Сангин осталась без больших концертов после поста о теракте в «Крокусе». Пока она может работать только на корпоративах, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, выступления Манижи отменяют не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане. При этом на частные мероприятия артистку еще приглашают. Она готова спеть на вечеринке за 1,5 миллиона рублей.

Журналисты обнародовали райдер Манижи. В частности, певица требует от организаторов перелет с ребенком и продюсером бизнес-классом, а для команды - эконом. В список пожеланий артистки также входят автомобиль представительского класса, номер в отеле люкс/полулюкс, охрана на площадке.

В гримерку Манижи должны предоставить две тарелки мясного и сырного ассорти, кокосовое молоко, бутылку шампанского Rose Brut, конфеты и много печенья.

Mash уточнил, что артистка имеет право отказать в выступлении, если что-то не выполнят из ее условий.

Всеобщее негодование обрушилось на Манижу после того, как она разместила в своих соцсетях пост в защиту террористов из «Крокуса». Общественники сразу же обратились в Следственный комитет с просьбой проверить певицу по статье об оправдании терроризма.

Терроризм Концерты Музыка
17 апреля 2024, 04:04
Солистка «Комбинации» Иванова пригрозила судом перепевшему American Boy дуэту
Freepik
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Солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова заявила, что подаст в суд на саратовский дуэт Russian Girls, который перепел знаменитую песню American Boy, изменив немного текст. Об этом написала газета mk.ru

Девушки из Саратова изменили текст с «Уеду с тобой. Москва, прощай!» на «Я еду домой. Москва, встречай!». Иванова обвинила дуэт в плагиате и пригрозила судом.

Девушки из Russian Girls заявили, что записали песню при участии создателя «Комбинации» Виталия Окорокова.

Российский лейбл «Джем», правообладатель песни «Два кусочека колбаски», подал в суд на шоу «Привет, Андрей» из-за использования композиции в февральском выпуске. Звезды эстрады спели хит «Комбинации» в эфире федерального телеканала.

Саратов Суд Песни Музыка
17 апреля 2024, 03:37
Дуров пожаловался на чрезмерное внимание к Telegram со стороны ФБР
РИА «Новости»
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Бизнесмен российского происхождения Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что спецслужбы США проявляют повышенное внимание к созданному им мессенджеру Telegram. Видеозапись беседы интервьюер выложил на своем сайте.

«ФБР, службы безопасности уделяют нам слишком много внимания… Была попытка у меня за спиной тайно завербовать моего инженера агентами кибербезопасности», - поделился Дуров.

Предприниматель предположил, что спецслужбы хотели через технического сотрудника мессенджера получить доступ к системам и базам данных Telegram. Дуров отметил, что его по приезде в Америку всегда встречают агенты ФБР. Сотрудники Бюро даже навестили бизнесмена в 9:00 утра во время завтрака. Они хотели больше узнать о Telegram, чтобы иметь больше возможностей контролировать мессенджер, заявил Дуров.

Видеоинтервью стало первым для Дурова с 2016 года. Он заявил, что согласился на интервью, потому что обязан общаться с журналистами , так как является лидером политически нейтральной платформы.

Мессенджеры США ФБР Telegram Интервью Павел Дуров Такер Карлсон
17 апреля 2024, 03:23
«Изменил у нее на глазах». Стало известно о скандальном разрыве Муцениеце с богачом
РИА «Новости»
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На личном фронте у актрисы Агаты Муцениеце затишье, она рассталась с богатым избранником Владимиром Перельманом, а с телеведущим Иваном Чуйковым даже не начинала встречаться. Об этом рассказал сайт kp.ru со ссылкой на друзей звезды.

«С Перельманом Агата рассталась еще в конце января <…> Тот оставил ее ради новой барышни. Изменил Агате у нее на глазах!» - рассказал собеседник издания.

По словам источника, все произошло на отпуске в Таиланде. Когда на остров прилетели подруги артистки, то поселились на отдельной вилле. Они вместе проводили время с парой и ничего не предвещало беды, пока компания не посетила вечеринку в клубе.

Там Владимир начал флиртовать с двумя незнакомками, а одну из них даже поцеловал. В итоге между бывшими влюбленными состоялся разговор по душам, после чего они решили остаться друзьями.

Также звезда публиковала романтичные фото с Чуйковым. Поклонники решили, что между ними начались отношения. Оказалось, артистка делала это ради привлечения внимания.

«Что касается Ивана Чуйкова, то там обычная пиар-история. Романа с Иваном у нее нет. У Чуйкова своя личная жизнь, а Агата пока свободна», - рассказал источник.

Ранее лидер группы «Хлеб», блогер Денис Кукояка рассказал о свидании с Муцениеце. Они вместе снимались в сериале «Гражданский брак».

Отпуск Отношения Таиланд Актеры
17 апреля 2024, 02:42
«Не будьте стадом баранов». Фанаты Серова извинились за поведение зрителей в Угличе
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Концерт народного артиста Александра Серова в Угличе завершился скандалом. Об этом сообщили авторы сообщения в Telegram-канале «Подслушано. Углич».

По их словам, певец еще не успел закончить выступление, как публика побежала забирать верхнюю одежду из гардероба.

«Еще играли музыканты, певец вышел их представить и возможно спеть на бис и увидел перед собой пустующий зал. <...> Люди, это неуважение к гостям, не будьте вы стадом баранов!» - подчеркнули в сообщении.

Ранее поп-звезда российской эстрады Филипп Киркоров перепел популярный трек группы «Руки Вверх!» под названием «Алешка». Выступление так тронуло рэпера Тимати, что он не смог сдержать слез.

Скандалы Филипп Киркоров Концерты

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