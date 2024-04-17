Концерты Манижи после сочувствия к террористам отменили в РФ, Белоруссии и Казахстане

По данным издания, выступления Манижи отменяют не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане. При этом на частные мероприятия артистку еще приглашают. Она готова спеть на вечеринке за 1,5 миллиона рублей.

Журналисты обнародовали райдер Манижи. В частности, певица требует от организаторов перелет с ребенком и продюсером бизнес-классом, а для команды - эконом. В список пожеланий артистки также входят автомобиль представительского класса, номер в отеле люкс/полулюкс, охрана на площадке.

В гримерку Манижи должны предоставить две тарелки мясного и сырного ассорти, кокосовое молоко, бутылку шампанского Rose Brut, конфеты и много печенья.

Mash уточнил, что артистка имеет право отказать в выступлении, если что-то не выполнят из ее условий.

Всеобщее негодование обрушилось на Манижу после того, как она разместила в своих соцсетях пост в защиту террористов из «Крокуса». Общественники сразу же обратились в Следственный комитет с просьбой проверить певицу по статье об оправдании терроризма.