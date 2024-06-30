30 июня 2024, 12:29

Концерта не будет. Стало известно, зачем на самом деле Канье Уэст прилетел в Москву

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Американский рэпер Канье Уэст не выступит в Москве. Он прилетел в столицу к дизайнеру Гоше Рубчинскому, сообщили авторы Telegram-канала «Москвичка» и разместили видео с прогуливающимся артистом по подземке станции метро «Охотный ряд».

По данным издания, рэпер приехал в Москву на день рождения к главному дизайнеру его бренда Yeezy Гоше Рубчинскому. Артист лично захотел поздравить модельера с 40-летием.

Уэста и Рубчинского связывают не только рабочие отношения, но и дружеские. Репер часто надевает вещи с именем на латинице «Гоша».

Авторы статьи уточнили, что Уэст прилетел в аэропорт «Внуково-3» накануне частным самолетом.

Юбилей дизайнера отметили в ресторане «Белуга» с черной икрой, водкой и другими блюдами русской кухни.

Рэпера Канье Уэста также видели прошлой ночью у гостиницы «Националь». Прохожие сняли на видео, как артист в белой одежде выходил из машины.

Канье Уэст Москва
30 июня 2024, 12:53
«Никакой концертной деятельности». Канье Уэст приехал на день рождения Рубчинского
Global Look Press
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Американский рэпер Канье Уэст прибыл в Москву на день рождения модельера Гоши Рубчинского. Эту информацию 360.ru подтвердила коллега дизайнера Алена Ткач.

«Да, все верно, подтверждаем. Так и есть», - сказала она.

По словам Ткач, команда Гоши Рубчинского не отвечает за концерты.

«Мы сейчас просто имеем у себя в гостях Гошиного друга для того, чтобы отметить день рождения. Мы не касаемся никакой коммерческой части и не ведем переговоры про концерты. В рамках приезда на день рождения не планируется никакой концертной деятельности», - объяснила коллега Рубчинского.

О визите рэпера в Москву стало известно 30 июня. Уэст засветился рядом с отелем «Националь». Продюсер Яна Рудковская подтвердила прибытие артиста в столицу России.

Музыка Канье Уэст Москва
30 июня 2024, 11:57
Канье Уэст засветился возле отеля в Москве
Global Look Press
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Очевидцы запечатлели в Москве рэпера Канье Уэста. Кадры опубликовало издание Super.ru.

Первой о приезде рэпера Канье Уэста в Москву сообщила продюсер Яна Рудковская. Она выразила надежду, что шоу певца все-таки состоится. До этого представители «Лужников» отрицали всю информацию о концерте Уэста на их площадке.

«Кажется, мы и увидели: вчера ночью в редакцию прислали видео из центра Москвы - возле отеля „Националь“ запечатлели мужчину, уж очень похожего на Канье Уэста», - написали авторы заметки.

На кадрах видно, как похожий на артиста человек выходит из черной машины. На нем надета белая толстовка и такого же цвета штаны. На голове мужчины - бандана с черно-белым узором.

Концерты Канье Уэст Москва
30 июня 2024, 11:32
«Канье Уэст уже в Москве». Рудковская — о визита рэпера в столицу
Global Look Press
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Рэпер Канье Уэст прилетел в Москву. Об этом заявила продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале.

«Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в Лужниках!» - написала она.

Рудковская предположила, что билеты на концерт Уэста разлетятся, как горячие пирожки.

«Мои ставки, если оно будет, то 80 тысяч sold out за три дня. Ну ладно… Неделю максимум! Мегакрутой он, конечно! Что тут вообще говорить», - заключила она.

Ранее представители «Лужников» опровергли информацию о выступлении рэпера Канье Уэста в Москве. Они назвали эти сведения «фейком». При этом мошенники на фейковом сайте устроили распродажу билетов на шоу артиста. Позже ресурс стал недоступен.

Концерты Канье Уэст Москва
30 июня 2024, 11:02
Деревянко станет любовником героини Гузеевой в новом сериале
Global Look Press
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Заслуженная артистка России Лариса Гузеева и актер Павел Деревянко исполнят роли любовников в новом сериале «Три сестры». Проект имеет отсылку к одноименной пьесе писателя Антона Павловича Чехова, сообщили журналисты kino.mail.ru.

По данным издания, сюжет сериала разворачивается вокруг трех сестер - Иры, Ольги и Маши.

Они планируют покорить Москву после переезда из Нижнего Новгорода. Девушки рассчитывают, что в этом поможет их состоятельная мать Татьяна, которая владеет ювелирным бизнесом. Однако женщина закрутила в отпуске роман с молодым любовником. Теперь Татьяна займется устройством своей личной жизни, оставив дочерей без материальной поддержки.

Гузеева в социальной сети Instagram* рассказала, что довольна работой в новом сериале.

«Удивительное дело: мне везет на хороших людей. Я всегда восхищалась талантом Павла Деревянко, но он еще и отличный парень», - написала она.

Ранее сваха Роза Сябитова рассказала, что актриса Лариса Гузеева перед съемками программы «Давай поженимся!» призывала коллег не дружить вне работы. По словам телеведущей, так и получилось - по окончании шоу все забыли друг друга.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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