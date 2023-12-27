Концерта не будет. Отмену выступления Анны Асти в клубе Gipsy подтвердили

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«Отмена Анны Асти. Не будет [выступления - прим. ред.]», - сказал он.

По данным источника, билеты на концерт, который должен был состояться 31 декабря, вернут без проблем. Информация о том, к кому обратиться для возврата, указана на входном документе.

Пиарщица Асти не стала комментировать «360» отмену концерта исполнительницы, сообщив, что находится в отпуске. Букинг певицы тоже отказался высказываться по этой теме.

«Мы не комментируем», - отметил он.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что выступление Асти в столичном клубе Gipsy отменили из-за участия артистки в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Гонорар исполнительницы за концерт в заведении составлял около 6,5 миллиона рублей. Сейчас организаторы занимаются поиском замены артистки.

Российская певица Лолита Милявская ранее подтвердила информацию об отмене ее концертов. Артистка сообщила, что ее выступления начали вырезать из эфира.