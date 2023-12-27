27 декабря 2023, 16:44

Концерта не будет. Отмену выступления Анны Асти в клубе Gipsy подтвердили

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Новогоднее выступление российской певицы Анны Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) в московском клубе Gipsy отменили. Информацию подтвердил источник «360».

«Отмена Анны Асти. Не будет [выступления - прим. ред.]», - сказал он.

По данным источника, билеты на концерт, который должен был состояться 31 декабря, вернут без проблем. Информация о том, к кому обратиться для возврата, указана на входном документе.

Пиарщица Асти не стала комментировать «360» отмену концерта исполнительницы, сообщив, что находится в отпуске. Букинг певицы тоже отказался высказываться по этой теме.

«Мы не комментируем», - отметил он.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что выступление Асти в столичном клубе Gipsy отменили из-за участия артистки в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Гонорар исполнительницы за концерт в заведении составлял около 6,5 миллиона рублей. Сейчас организаторы занимаются поиском замены артистки.

Российская певица Лолита Милявская ранее подтвердила информацию об отмене ее концертов. Артистка сообщила, что ее выступления начали вырезать из эфира.

Концерты Блогеры Музыка Анастасия Ивлеева
27 декабря 2023, 17:23
Стала известна возможная причина смерти основателя «Смысловых галлюцинаций»
Freepik
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Один из основателей екатеринбургской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов болел диабетом. Об этом сообщила «360» бывшая коллега музыканта Анна Старостина.

Женщина работала с гитаристом в студии «Заводной апельсин». По словам Старостиной, это было очень давно, а студии не существует уже около трех лет.

«Он у меня в проекте играл, но в последнее время [был] диабет», - сказала собеседница «360».

О смерти Колбасова сообщил сайту E1.Ru коллега и друг музыканта Павел Здравомыслов. По его словам, в последнее время гитарист серьезно болел и лечился в больнице. Основатель екатеринбургской рок-группы недавно выписался и незадолго до смерти успел отыграть пару небольших концертов.

Колбасов играл в «Смысловых галлюцинациях» с 1989 по 1993 годы. Музыкант ушел из жизни в 50 лет. У него остались супруга и несовершеннолетний сын.

Россия Музыка
27 декабря 2023, 16:57
Скончался один из основателей группы «Смысловые галлюцинации»
Freepik
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Один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации», гитарист Александр Колбасов ушел из жизни. Об этом сообщил сайту E1.Ru коллега и друг музыканта Павел Здравомыслов.

Колбасову было 50 лет. По словам Здравомыслова, гитарист тяжело болел, лежал в больнице и только недавно выписался.

«Даже успел сыграть пару небольших концертов, и вот так все случилось», - отметил друг музыканта.

У основателя «Смысловых галлюцинаций» остались жена и несовершеннолетний сын. Семья объявила материальные сборы.

Сообщение о смерти Колбасова также появилось во «ВКонтакте» на странице другого экс-участника рок-группы - Владимира Бурдина.

«Вчера умер Саша Колбасов - друг и соратник Владимира Бурдина, гитарист, басист и автор песен „Глюков“, а также участник многочисленных сайд-проектов», - указали авторы публикации.

«Смысловые галлюцинации» - екатеринбургская группа, созданная в 1989 году. Колбасов играл в рок-коллективе на гитаре с момента основания до 1993 года.

Россия Музыка
27 декабря 2023, 16:35
Настя Ивлеева задолжала налоговой более 130 миллионов рублей
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Блогер и телеведущая Настя Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе 137 миллионов рублей за период с 2020 по 2022 годы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов статьи, изначально долг звезды «Орла и решки» по налогам за три года работы составлял более 150 миллионов рублей. Из них знаменитость выплатила лишь 13 миллионов. Поскольку остальную сумму Ивлеева до сих пор не перечислила, началась налоговая проверка.

В ФНС также допустили, что блогер использовала дробление бизнеса. Предполагается, что телеведущая оказывала одни и те же услуги по упрощенной системе налогообложения в статусе ИП и через ООО «Ивлеева Продакшн». Так знаменитость могла исключить увеличение дохода каждой из организаций и не переходить на системы налогообложения с повышенной ставкой.

Авторы Mash указали, что по юридическим адресам фирм Ивлеевой начались обыски. Общая выручка со всех реклам, бизнесов и курсов блогера за 2022 год могла составить около 600 миллионов рублей.

Настя Ивлеева подверглась массовой критике после скандальной вечеринки , которую она организовала в столичном клубе «Мутабор». После этого мероприятия продюсер «Бригады» и каскадер Александр Иншаков решил взыскать с телеведущей один миллиард рублей. Знаменитость уже принесла публичные извинения за вечеринку.

Долги Налоги ФНС РФ Анастасия Ивлеева
27 декабря 2023, 16:21
Банк «Тинькофф» опроверг информацию о сотрудничестве с Ивлеевой
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Представитель банка «Тинькофф» опроверг сообщения о том, что компания расторгла договор с телеведущей Анастасией Ивлеевой. В финансовой организации «360» заявили, что она не сотрудничала с кредитной организацией.

«Это спекуляция, она никогда не являлась амбассадором „Тинькофф“», - отметил представитель банка.

Ранее Ивлеева организовала в ночном клубе «Мутабор» вечеринку, которая обернулась громким скандалом. Согласно дресс-коду, участники мероприятия должны были посетить мероприятие в «почти голом» виде. Несмотря на это, на вечеринку пришли многие звезды российской эстрады.

Ивлеева рассказала, что на организованной ей встрече было «легендарно и весело» , но через какое-то время публично извинилась за свое поведение. По информации Telegram-канала Baza , после «голой» вечеринки с блогершей расторгли договоры некоторые компании.

После обрушившейся критики многие артисты извинились за свое участие в скандальном мероприятии. Из новогодних программ вычеркнули выступления некоторых знаменитостей, в том числе певца Филиппа Киркорова и артистки Лолиты Милявской.

Банки Скандалы Блогеры Анастасия Ивлеева

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