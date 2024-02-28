Концерт Slava Marlow отменили в Воронеже
В Воронеже отменили концерт популярного молодежного артиста Slava Marlow. Информация об этом появилась в сообществе в сойиально сети «ВКонтакте».
«Мы вынуждены сообщить об отмене концерта Slava Marlow в Воронеже», - написали агенты.
О причинах отмены промоутеры не сообщили. Факт отмены подтвердило руководство клуба, в котором планировал выступить артист.
Концертное выступление Славы Marlow должно было состояться 8 марта в пространстве Aura Arena Hall в Воронеже. Организаторы подчеркнули, что зрители смогут оформить возврат ранее приобретенных билетов.
Slava Marlow (Артем Готлиб) - музыкальный продюсер, автор и исполнитель песен, видеоблогер. Прославился благодаря сотрудничеству с Алишером Моргенштерном*.
Ранее концертный тур Анны Асти оказался под угрозой. Выступления певицы уже отменили в таких городах, как Волгоград, Саратов, Краснодар, Тольятти и Нижний Новгород.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.