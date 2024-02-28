28 февраля 2024, 11:20

Концерт певца Эмина Агаларова отменили в Челябинске

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Сольный концерт певца Эмина Агаларова в Челябинске отменили. Организаторы не уточнили причины изменений в графике гастрольного тура артиста. Соответствующая информация появилась в официальном сообществе артиста во «ВКонтакте».

«Челябинск - отмена, возврат билетов в месте приобретения», - пояснили в сообщении.

На странице исполнителя в соцсети «ВКонтакте» также уточнили новые даты концертов: 24 марта - Екатеринбург, 25 марта - Тюмень.

Ранее стало известно, что концертный тур певицы Анны Асти оказался под угрозой. Выступления уже отменили в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Проблемы в карьере артистки начались после ее участия в «голой» вечеринке в московском клубе Mutabor.

ВКонтакте Концерты Челябинск
28 февраля 2024, 01:48
«Гол как сокол». Кашпировский рассказал, как потерял все
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Популярный в 1990-х годах психотерапевт Анатолий Кашпировский потерял все свои сбережения. Об этом он сам рассказал в интервью сайту kp.ru.

По словам Кашпировского, главной ошибкой в его жизни стал переезд в США.

«Мне не надо было ехать туда ни в коем случае. Но я взял и поехал. И этим зачеркнул себя полностью», - заявил психотерапевт.

Он добавил, что в Америке совершил много ошибок. В частности - дарил все, что у него было. Из-за этого, по словам Кашпировского, теперь он «гол как сокол». У него нет своей жилплощади в Москве - вместе с женой он живет в квартире, которую ему когда-то выделила Госдума, но это не жилье не в его собственности.

В 1990-х годах Кашпировский был самым известным в России психотерапевтом. Он вел «оздоровительные сеансы», в рамках которых лечил зрителей прямо с экранов телевизоров. В 1989 году Кашпировский провел телемост Москва - Киев. В прямом эфире психотерапевт готовил двух пациенток к операциям без наркоза - у них была аллергия на обезболивающие препараты. После внушения Кашпировского операции прошли успешно.

Сейчас Кашпировский ведет свой канал на Youtube и лечит подписчиков уже с экрана компьютера. На него подписаны 423 тысячи человек.

Россия Интервью YouTube Психология Москва
27 февраля 2024, 22:52
Появились подробности предсмертной операции бизнесмена Гаврилова
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Умерший после перенесенной операции на желудке московский продюсер и бизнесмен Петр Гаврилов обращался за медицинской помощью в клинику пластического хирурга Тимура Хайдарова, но занимался им другой специалист. Об этом «360» заявил представляющий интересы врача адвокат Александр Добровинский.

Он подчеркнул, что предпринимателю провели операцию в клинике его подзащитного, но после этого пациент обратился в другое медицинское учреждение, где также провели оперативное вмешательство.

«Пусть в этом деле разбирается следствие и, если будет определен виновник, суд вынесет свой вердикт. Но пока похоже, это очередная попытка очернить Тимура», - заявил Добровинский.

Адвокат подчеркнул, что слава его подзащитного многим не дает покоя. Он не исключил, что это очередная попытка добиться от хирурга выплаты денег, которая пока не увенчалась успехом ни у певиц, ни у их защитников.

Тимур Хайдаров в комментарии РЕН ТВ з аявил, что не выполняет внутриполостные операции и не распространяет информацию о пациентах.

«Могу сказать, что в нашей клинике никто не умирал», - подчеркнул хирург.

Продюсер Петр Гаврилов умер через 10 дней после операции , которую ему провели клинике Хайдарова. По данным СМИ, предпринимателю стало плохо через три дня после выписки, но в больницу ехать отказался. Предварительной причиной смерти назвали заражение крови.

Родственники Гаврилова посчитали, что врачи клиники Хайдарова провели некачественную операцию и пообещали обратиться в суд.

Адвокаты Больницы Врачи
27 февраля 2024, 19:03
Егор Крид выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Музыкант Егор Булаткин, более известный как Егор Крид, добился разблокировки его аккаунта на сервисе Twitch. О решении суда рассказал Telegram-канал Baza.

По информации издания, платформа разблокировала аккаунт Крида еще до решения суда. Адвокат музыканта назвал подобное решение первым в России.

Twitch по требованию Роскомнадзора заблокировал канал Крида в 2023 году за рекламу онлайн-казино. Это произошло после обращения Лиги безопасного интернета, возглавляемой Екатериной Мизулиной. Музыкант оспорил это решение, подав иск против ФНС и Роскомнадзора, и в итоге суд встал на его сторону.

Ранее стриминговый сервис оштрафовали на четыре миллиона рублей за невыполнение указания Роскомнадзора. Содержания нарушенных требований не уточнялись.

Суд Роскомнадзор Россия Егор Крид Twitch
27 февраля 2024, 18:17
Лидеру группы «Мираж» провели срочную операцию
Викимедиа
Читайте нас в: Google Новости
Гитаристу группы «Мираж» Алексею Горбашову провели срочную операцию после перелома ноги, который он получил во время саундчека в московском клубе. Об этом он рассказал в беседе с «Московским комсомольцем».

После несчастного случая врачи порекомендовали музыканту носить ортез и воздержаться от концертов. Однако гитарист продолжил гастроли из-за чего вновь оказался в больнице.

«К сожалению, концерты не пошли на пользу: ногу пришлось оперировать, и скреплять кости титановыми вставками», - поделился Горбашов.

По его словам, операция вместе с титановыми пластинами обошлись в 133 тысячи рублей с учетом «персональной скидки». Еще 25 тысяч музыкант потратил на визиты к медикам, рентгены, анализы, ЭКГ и флюорограмму.

Горбашов добавил, что поскольку он не строго придерживался рекомендаций врачей, сломанные части кости разошлись, а нога распухла. После операции он передвигается на костылях. Швы планируется снять через 10 дней. Реабилитация может занять минимум три недели, а ближайшие два месяца музыкант будет выступать на сцене на барном стуле.

«Пока все ближайшие концерты в силе, я в состоянии перемещаться, правда, по терминалам аэропортов придется ездить на багги или в кресле-каталке», - заключил Горбашов.

Ранее стало известно, что артисту Леониду Агутину предстоит пожизненно пить разжижающие кровь препараты. Музыканту потребовалось хирургическое вмешательство после того, как у него обнаружили блуждающий тромб.

Гитаристу группы «Мираж» Алексею Горбашову провели срочную операцию после перелома ноги, который он получил во время саундчека в московском клубе. Об этом он рассказал в беседе с « Московским комсомольцем ».

Концерты

Новости по теме