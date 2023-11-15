Концерт «Парка Горького» в Москве перенесли из-за гибели родственников Намина

«В связи с трагедией, случившейся в семье основателя и продюсера группы „Парк Горького“ Стаса Намина, московский концерт легендарной рок-группы переносится на 1 марта 2024 года», - сказано в публикации.

В сообщении отметили, что все ранее купленные билеты будут действовать в новую дату. Также предстоящее мероприятие будет стартовой точкой турне по миру группы «Парк Горького» в следующем году.

Тела родственников Намина нашли в семейном коттедже в деревне Крюково в ночь на 19 октября. Пасынка основателя «Парка Горького» Романа Новикова задержали по подозрению в убийстве родных. Обвиняемый сознался в содеянном. На допросе мужчина объяснил, что сделал это из-за давнего семейного конфликта.