Концерт памяти Юрия Шатунова закончился скандалом и проклятиями

Певица назвала продюсера «падлой, которая хочет прославиться» и «конченным *** (гомосексуалистом - прим. ред.)». Слова Лолиты вызывали смех и аплодисменты в зале.

Концерт памяти Юрия Шатунова прошел 17 октября в концертном зале «Крокус сити холл». Российские звезды исполнили песни группы «Ласковый май». Бывший продюсер группы Андрей Разин накануне шоу обзванивал участникам и грозил проклять всех, кто решится выйти на сцену. Разин уверен, что его проклятье принесет исполнителем несчастья, болезни и даже смерти.

«С 1 ноября каждую пятницу сначала я буду говорить о бабушках, потом буду говорить о родителях этого негодяя, который вышел на сцену, потом о будущих твоих детях и внуках. Это постигнет всех участников, кто вышел на сцену этого продажного концерта, который приговорен высшими силами. Кошмар будет продолжаться многие месяцы», - пригрозил Разин коллегам.

Особенно досталось ведущей вечера Лере Кудрявцевой.

Продюсер пожелал ей смерти не только за участие в концерте, но и за то, что она отсудила у него 300 тысяч рублей.

«Я сказал: „Выиграешь суд - сдохнешь!“ <…> Пусть канает на кладбище», - заявил Разин.

В последние годы жизни Юрий Шатунов вынужден был бороться с Разиным в суде за право исполнять песни группы «Ласковый май». Суд певец в результате выиграл, но умер через два дня после этого.