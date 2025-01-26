26 января 2025, 03:19

Концерт, о котором Пугачева жалела годами. Орбакайте опубликовала уникальную запись из Чернобыля

РИА «Новости»
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Кристина Орбакайте опубликовала редкие кадры исторического выступления Аллы Пугачевой в Чернобыле. Издание Woman.ru напомнило, что именно об этом концерте знаменитая певица сожалела долгие годы.

Концерт в Чернобыле состоялся вскоре после аварии на АЭС в небольшом поселке под Припятью. Тогда, в 1986 году, певица и ее коллеги приехали поддержать ликвидаторов. Послушать Аллу Пугачеву пришли около девяти тысяч человек, которые боролись с последствиями крупнейшей техногенной катастрофы.

Примадонна исполняла свои хиты, общалась с публикой, принимала цветы и жала руки зрителям. Тогда опасность радиации была недооценена, признается певица.

«Простой народ просил апельсины, алкоголь и меня. Мы понятия не имели, что такое радиация, пока не оказались там», - рассказывала она в интервью.

Артисты получили инструкции уже на месте: не пить местную воду, не есть продукты, а одежду после возвращения уничтожить. Но такие меры оказались недостаточными. Пугачева позже отмечала, что концерт оставил тяжелый след: многие участники, включая Иосифа Кобзона, Александра Барыкина и Ирину Понаровскую, столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем.

Недавно Алла Пугачева переехала на Кипр из Израиля. В прессе допускали, что певице придется бросить дорогую недвижимость на острове из-за болезни.

Чернобыль Концерты Алла Пугачева АЭС Кристина Орбакайте Артисты
26 января 2025, 03:12
Сыр, салат, котлеты и вино. Мизулину и Шамана застукали в «Азбуке Вкуса» за покупками
РИА «Новости»
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В Сети появились фотографии главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Шаман. На фото пара делает совместные покупки в «Азбуке Вкуса».

Накануне Мизулина анонсировала совместную поездку. Глава Лиги и певец планируют посетить одну из школ, где проведут автограф-сессию. Шаман пообещал некий «секретный сюрприз», который ждет гостей мероприятия.

В магазине 40-летнюю Мизулину и 33-летнего Шамана сопровождала охрана. Пару сфотографировали, когда они выбирали вино. В корзине уже лежали котлеты, салат и белорусский сыр.

Пользователи соцсетей продолжают обсуждать слухи, что между певцом и главой Лиги - роман. Ранее пару сфотографировали в ресторане за романтическим ужином.

Вино Shaman Екатерина Мизулина Покупки
26 января 2025, 00:46
Открыли свои чувства? Екатерину Мизулину и Шамана заметили на романтическом ужине
Telegram-канал Екатерины Мизулиной
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Артиста Ярослава Дронова (выступает под псевдонимом Шаман) заметили на романтическом свидании в престижном московском ресторане. Пару ему составила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, сообщил сайт Woman.ru.

Слухи о якобы далеко не дружеском контакте Мизулиной и Шамана ходят как минимум с лета 2023 года - пресса муссирует их после совместной поездки певца и общественницы на летний фестиваль в Сочи.

Однако на тот момент Ярослав Дронов состоял в браке. О разводе с пиарщицей Еленой Мартыновой артист рассказал только в сентябре 2024 года. По его словам, времени на личную жизнь не оставил семье сложный график работы и высокий уровень загрузки.

Встречи с Екатериной Мизулиной артист, судя по его социальным сетям, вписывает в свой график с легкостью. Он несколько раз публиковал совместные фото с активисткой, а в октябре 2024 года в беседе с прессой признал, что «не одинок» и передал главе Лиги безопасного интернета привет.

Вечером в пятницу, 24-го января, источник Woman.ru заметил пару на ужине в московском ресторане. Сайт утверждает, что их оживленная беседа и флирт заставили публику говорить о том, что отношения больше не остаются тайной - пара, по версии источника издания, «не скрывала своих чувств».

Более того, в тот же день артист опубликовал в своем Telegram-канале пост с анонсом совместной с Екатериной Мизулиной поездки.

Отношения Рестораны Shaman Екатерина Мизулина Артисты
25 января 2025, 21:59
«Хотя бы на 5 минут». Диана Гурцкая поделилась, каково быть незрячей матерью
РИА «Новости»
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Певица Диана Гурцкая на шоу Натальи Подольской «Наша Наташа» поделилась, каково это быть незрячей матерью для сына. На программе она рассказала несколько случаев, когда поддавалась минутной слабости.

Гурцкая рассказала, что бывают моменты, когда ей говорят, что ее сын красивый.

«Вот в этот момент я всегда говорила: „Хотя бы на 5 минут - больше не прошу“», - призналась певица.

Еще Гурцкая рассказала о случае, который произошел на утреннике в детском саду. Преподаватели затеяли игру, где каждый ребенок вовлекает в нее маму. Сын Дианы тоже подбежал к маме с просьбой принять участие.

«У меня случилось то, чего никогда не случалось. В этот момент у меня вот здесь вот что-то произошло, комочек. И тогда я сказала: „Господи, за что?“» - рассказала Гурцкая.

Певица призналась, что это была минутная слабость, обычно она не дает воли чувствам и сдерживается в подобных ситуациях.

Летом прошлого года Гурцкая публично поздравила сына с 17-летием. Она призвала сына ничего не бояться и сохранить в себе самые светлые качества.

Дети Артисты
25 января 2025, 19:28
Пугачева может бросить элитную недвижимость на Кипре из-за болезни
РИА «Новости»
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Алла Пугачева задумалась уехать из Кипра, где недавно купила элитное жилье. Причина — ухудшение здоровья Примадонны, сообщил НТВ.

Алла Пугачева задумалась уехать из Кипра, где недавно купила элитное жилье. Причина - ухудшение здоровья Примадонны, сообщил НТВ.

Алла Пугачева и Максим Галкин* недавно переехали из Израиля на Кипр. Они поселились в жилом комплексе с собственным спа-центром, верандой с видом на море и новейшей техникой. Однако, похоже, что на курорте они не собираются задерживаться надолго и уже выбирают новое место жительства.

По слухам, причиной очередного переезда может быть состояние здоровья Аллы Пугачевой. Говорят, что 75-летней артистке не подходит климат средиземноморского острова, который слишком жаркий.

По некоторым сведениям, певица с супругом планирует переехать в Великобританию. Однако, учитывая, как часто она меняла локации за последние три года, никто не может быть уверен, что она проведет свою старость в Англии.

Ранее певец Павел Зацепин предположил, что Пугачева вернется в Россию только чтобы упокоиться на родной земле. По его мнению, артистка уехала навсегда. Ранее Пугачева кинула двух крупных заказчиков с корпоративами в России из-за страха угодить в очередной в скандал.

*Признан иноагентом в России.

Великобритания Болезни Кипр Недвижимость Алла Пугачева Максим Галкин

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