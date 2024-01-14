14 января 2024, 23:51

Концерт Лолиты в Новосибирске отменили после «голой» вечеринки

РИА «Новости»
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Еще один концерт певицы Лолиты Милявской отменили. На этот раз — в Новосибирске. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на ДКЖ.

«Да, действительно, концерт отменен. На электронных билетах указано, куда зрители могут обратиться, чтобы вернуть деньги», - сказано в сообщении.

Мероприятие должно было состояться 2 апреля.

Ранее Лолита отреагировала на массовую отмену своих выступлений. Она сказала, что привыкает быть домохозяйкой, ведь давно не убиралась в квартире. Теперь у артистки появилось свободное время для домашних дел.

Певец Феликс Царикати, который недавно общался с Лолитой, рассказал о ее состоянии после бойкота из-за появления на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По его словам, вокалистка очень расстроена.

До этого Милявская опровергла слухи о своем якобы бегстве из России. В соцсетях она записала видеообращение, где поздравила поклонников с Новым годом. По ее словам, 2023 год был фантастическим и принес много хороших впечатлений. Она отметила, что никуда не уезжает, а также поблагодарила поклонников за поддержку.

Еще один концерт певицы Лолиты Милявской отменили. На этот раз - в Новосибирске. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на ДКЖ.

Концерты Россия Лолита Милявская
14 января 2024, 22:19
Спутница французского актера обвинила его детей в попытке убийства отца
Global Look Press
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Спутница французского актера Алена Делона Хироми Роллен пожаловалась полицейским на детей артиста, обвинив их в «попытке умышленного убийства». Об этом сообщило издание Figaro, сославшись на знакомый с ситуацией источник.

Спутница французского актера Алена Делона Хироми Роллен пожаловалась полицейским на детей артиста, обвинив их в «попытке умышленного убийства». Об этом сообщило издание Figaro , сославшись на знакомый с ситуацией источник.

«Женщина, которая называет себя спутницей Алена Делона, направила в пятницу письмо, в котором она требует у прокурора, <…> чтобы „было проведено срочное расследование“ по фактам, которые, по ее мнению, схожи с „попыткой умышленного убийства“ 88-летнего актера его детьми», - сказано в материале.

По данным журналистов, Делон болеет раком крови - диффузной лимфомой.

Ранее сын американского актера Рона Эли убил собственную мать в их доме. Мужчина нанес ей множество ножевых ранений. В момент происшествия в полицию поступил сигнал о домашнем насилии в этом регионе. Когда правоохранители приехали и задержали подозреваемого, он начал оказывать сопротивление. В итоге его застрелили.

Дети Актеры
14 января 2024, 05:51
«Никому не желаю». Стало известно о непростом состоянии Лолиты после «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская чувствует себя непросто после шквала негатива в свою сторону из-за появления на «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Об этом сообщил певец Феликс Царикати, который недавно общался со звездой. Его слова передал сайт mk.ru.

«Расстроена, конечно. Я никому не желаю из артистов подобного. Они же не уехали никуда, не предали родину, плохо не говорили о коллегах, поклонниках. Они работали и зарабатывали свой хлеб честно», - ответил он на вопрос о том, как себя сейчас чувствует Лолита.

Ранее Милявская опровергла на слухи по поводу своего бегства из России после скандальной вечеринки. По ее словам, 2023 год был фантастическим, привнес много прекрасного в жизнь артистки. Она назвала этот период лучшим и отметила, что никуда не уезжает.

После скандального мероприятия вокалистке объявили бойкот. Ее концерты отменили и исключили из программы новогодних огоньков. Та же участь настигла и многих других знаменитостей, побывавших на «голой» вечеринке.

Скандалы Концерты Россия Лолита Милявская
14 января 2024, 03:56
Перенос пупка за миллион рублей. Дочь Иосифа Пригожина сделала пластическую операцию
Freepik
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Дочь композитора Иосифа Пригожина Даная недавно сделала комплексную операцию на своей фигуре. Девушка полтора года назад родила ребенка и была недовольна своими формами, об этом она рассказала StarHit.

После родов Даная похудела на 30 килограммов, но этого было недостаточно, молодая мать хотела избавиться от висящей на животе кожи. Операция обошлась ей в один миллион рублей.

«Мне сделали комплексную операцию: абдоминопластику с переносом пупка, ушиванием диастаза и липосакцией живота и боков», - рассказала Даная.

Из больницы девушку выписали на следующий день после операции, сильных болей пациентка не испытывала. Даная отметила, что посещает врача для осмотра и перевязок. Восстановление после операции проходит быстро.

В середине декабря Даная в передаче «Ты не поверишь!» рассказала, что подрабатывает в такси , чтобы у нее был собственный доход. Дочь продюсера пожаловалась, что в такси мало платят.

Рубль Дети Врачи Такси Иосиф Пригожин Пластические операции
14 января 2024, 03:45
Рэперу Oxxxymiron пригрозили запретом на выступления в Дубае
Pixabay
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Власти ОАЭ могут запретить рэперу Oxxxymiron* (Мирону Федорову*) выступать в стране из-за разжигания межнациональной розни. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Oxxxymiron* выступил в дубайском клубе Agenda 11 января. Во время концерта он заявил, что украинцам тяжело уживаться с россиянами в арабском городе, и выступил с резкой критикой СВО.

Правоохранительные органы ОАЭ изучили запись с концерта и увидели признаки нарушения базового принципа государства, которое заключается в равенстве наций, а также запрещенные в стране публичные политические высказывания.

Федорову* угрожает запрет концертов в Эмиратах: ранее подобную меру применили против другого российского рэпера Алишера Моргенштерна**. В худшем случае Oxxxymiron* потеряет право въезжать на территорию страны.

Ранее Oxxxymiron* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах: рэпер не предоставлял необходимые сведения о своей деятельностью.

* Oxxxymiron внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

** Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Концерты Запреты ОАЭ Oxxxymiron

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