Концерт Лолиты в Новосибирске отменили после «голой» вечеринки

«Да, действительно, концерт отменен. На электронных билетах указано, куда зрители могут обратиться, чтобы вернуть деньги», - сказано в сообщении.

Мероприятие должно было состояться 2 апреля.

Ранее Лолита отреагировала на массовую отмену своих выступлений. Она сказала, что привыкает быть домохозяйкой, ведь давно не убиралась в квартире. Теперь у артистки появилось свободное время для домашних дел.

Певец Феликс Царикати, который недавно общался с Лолитой, рассказал о ее состоянии после бойкота из-за появления на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По его словам, вокалистка очень расстроена.

До этого Милявская опровергла слухи о своем якобы бегстве из России. В соцсетях она записала видеообращение, где поздравила поклонников с Новым годом. По ее словам, 2023 год был фантастическим и принес много хороших впечатлений. Она отметила, что никуда не уезжает, а также поблагодарила поклонников за поддержку.

Еще один концерт певицы Лолиты Милявской отменили. На этот раз - в Новосибирске. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на ДКЖ.