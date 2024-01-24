Концерт Лолиты отменили в Подмосковье

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) объяснила, почему вместе с мужем Артемом невовремя платили налоги. На странице в Instagram* она написала, что это произошло «из-за глупости», но теперь все будет по-другому.

Лерчек предложила подписчикам задать ей вопросы. Один из них спросил - почему звездная чета не платила налоги.

«Ну что сказать, глупыми были, не тех людей слушали», - написала в ответ Чекалина, прикрепив фотографию со слезами.

По словам блогера, они осознали свои ошибки и раскаялись в том, что сделали. В будущем такого не повторится, отметила Лерчек и призвала подписчиков «быть очень внимательными со своими налогами».

Адвокат Чекалиной Константин Третьяков рассказал, что девушка и ее супруг выплатили 505 миллионов рублей - это налоги, штрафы и пени. По словам юриста, против звездной пары прекратили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.