Концерт Лолиты отменили в Омске после ее участия в «голой» вечеринке Ивлеевой

Изначально выступление запланировали на 27 марта. Оно должно было состояться в Омской филармонии. Договоренности о предоставлении концертного зала в аренду достигли еще полгода назад, но контракт не подписали.

«Билеты в кассах Омской филармонии не продаются. Концерт в указанные числа в Омске проводиться не будет», - рассказали в ведомстве.

Ранее Лолита ответила на слухи о своем бегстве из России после «голой» вечеринки Ивлеевой. Певица рассказала, что 2023-й был одним из лучших годов в ее жизни. Она также подчеркнула, что не собирается покидать страну.

Лолита отреагировала и на отмену своих концертов. Милявская заявила, что привыкает быть домохозяйкой и планирует убраться в квартире.