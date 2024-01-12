12 января 2024, 16:15

Концерт Лолиты отменили в Омске после ее участия в «голой» вечеринке Ивлеевой

РИА «Новости»
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В Омске отменили концерт певицы Лолиты Милявской после ее участия в «головой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры региона.

Изначально выступление запланировали на 27 марта. Оно должно было состояться в Омской филармонии. Договоренности о предоставлении концертного зала в аренду достигли еще полгода назад, но контракт не подписали.

«Билеты в кассах Омской филармонии не продаются. Концерт в указанные числа в Омске проводиться не будет», - рассказали в ведомстве.

Ранее Лолита ответила на слухи о своем бегстве из России после «голой» вечеринки Ивлеевой. Певица рассказала, что 2023-й был одним из лучших годов в ее жизни. Она также подчеркнула, что не собирается покидать страну.

Лолита отреагировала и на отмену своих концертов. Милявская заявила, что привыкает быть домохозяйкой и планирует убраться в квартире.

Концерты Россия Лолита Милявская Анастасия Ивлеева
12 января 2024, 10:27
Льва Рубинштейна подключили к ИВЛ
РИА «Новости»
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Поэт Лев Рубинштейн находится в крайне тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Врачи оценивают состояние 76-летнего поэта как крайне тяжелое. Рубинштейн находится в коме. Медики подключили его к ИВЛ, отметило издание.

Поэта сбила машина на улице Образцова в Москве в понедельник, 8 января.

Момент аварии попал на видео. Судя по кадрам, от удара мужчину подбросило в воздух и перевернуло. После пострадавший приземлился на асфальт.

Рубинштейна доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По данным Telegram-канала Shot , у поэта диагностировали множественные переломы по всему телу, в том числе зафиксировали скопление воздуха в черепе и сильную гематому мозга. Лечение затруднено из-за того, что у Рубинштейна имеется хроническое заболевание легких.

В отношении 63-летнего водителя, сбившего поэта, возбудили уголовное дело.

Уголовное дело ДТП Врачи Машины
12 января 2024, 10:16
Отбывающий срок в колонии Ефремов выплатил долги и получил в наследство две квартиры
РИА «Новости»
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Две московские квартиры окончательно стали собственностью находящегося в колонии актера Михаила Ефремова. Он погасил все имущественные задолженности перед налоговой, сообщил Telegram-канал Shot.

Стоимость квартир составила 80 миллионов рублей. Они перешли Ефремову после смерти его дяди - концертмейстера Александра Покровского.

В начале декабря ФНС начислила отбывающему наказание актеру имущественную задолженность в размере 195 тысяч рублей. Ефремов погасил долг в первую неделю после праздников.

По информации Telegram-канала, бывший артист театра обещал оставить трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте семье, которая в течение 19 лет ухаживала за его дядей.

На жилье претендовал родственник концертмейстера - Алексей Громов. Он много лет ухаживал за Александром Покровским , но в права наследования на недвижимость вступил Михаил Ефремов. Громов выразил опасения, что актер подселит в квартиру неизвестных людей.

Долги Актеры Михаил Ефремов Авария с актером Михаилом Ефремовым в Москве
12 января 2024, 05:26
Анфиса Чехова рассталась с американским женихом
РИА «Новости»
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Телеведущая Анфиса Чехова рассталась со своим возлюбленным из США. Подробностями о личной жизни звезда поделилась на шоу «Злые языки» на Rutube.

В последние годы Чехова рассказывала поклонникам, что встречается с американцем. По этой причине знаменитость часто пропадала за рубежом. Личность таинственного возлюбленного звезда не раскрывала, однако поклонники имели представление о его внешности. В сеть просочились кадры с телефоном Чеховой, на заставке которого было видно седовласого мужчину.

По неуточненным данным, отношения телеведущей с американцем длились три года. Однако в последнем интервью звезда призналась, что снова влюбилась.

«Да, я влюблена, мы вместе недолго. Мы встречаемся два месяца. Не могу сказать, как его зовут. Ему 55 лет, он не из шоу-бизнеса. С сыном я его еще не познакомила», - заявила знаменитость.

Ранее Анфиса Чехова рассказала, как поссорилась с актером Дмитрием Нагиевым. Артист обиделся после ее резкого высказывания о нем, а позже стал отпускать шутки насчет лишних килограммов ведущей.

Отношения Актеры
12 января 2024, 05:05
Лариса Долина показала стройную фигуру на отдыхе на Мальдивах
РИА «Новости»
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Певица Лариса Долина на отдыхе на Мальдивах продемонстрировала свою подтянутую фигуру. Фотографии 68-летняя артистка выложила в социальные сети, на них обратило внимание издание kp.ru.

На фотокарточке Долина позирует в черном купальнике, поверх которого накинута прозрачная леопардовая туника. На другом кадре певицу запечатлели в бассейне. Долина пояснила, что океан уже несколько дней штормит и они всей семьей плавают в бассейне. Но поплавать на рифах все же удалось, увидели много «красивой живности».

«Но самое экстремальное было то, что когда шли на лодке к рифам, рядом с нами проплыла акула, мы четко различили ее плавник, известный всему миру по фильму ужасов. В общем, день был насыщенным!» - поделилась Долина с подписчикам.

В комментариях под фото подписчики восхитились стройной фигурой певицы и красивыми фотографиями. Долина планирует провести на Мальдивах еще неделю.

Первые два дня певица не могла поверить, что наступил отпуск. Долина выразила надежду , что 2024-й будет таким же насыщенным и плотным, как и 2023 год

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