19 января 2024, 22:20

Концерт Кристины Орбакайте в Бурятии отменили из-за протеста общественников

РИА «Новости»
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Концерт Кристины Орбакайте в Улан-Уде обменили после обращений общественных организаций. Об этом сообщило Министерство спорта и молодежной политики Бурятии на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации, но учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии - концерт артистки в Физкультурно-спортивном комплексе не состоится», - сообщили в ведомстве.

Концерт певицы в Улан-Уде должен был состояться в марте 2024 года. Против проведения шоу выступила Общественная палата республики и организация ветеранов «Боевое братство». Общественники обвинили Орбакайте в том, что она не обозначила свою позицию по поводу специальной военной операции, живет в США, а в Россию приезжает только зарабатывать на концертах.

В ноябре прошлого года российских пользователей Интернета возмутил приезд Орбакайте в Россию для проведения новогодних концертов. Певицу обвинили, что она пытается усидеть «на двух стульях»: живет в США, а в Россию приезжает исключительно на заработки.

США Концерты Россия Музыка Бурятия
19 января 2024, 09:54
«Всегда могут вернуться на родину». Ярмольник вступился за уехавших заграницу звезд
РИА «Новости»
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Российские артисты слишком эмоционально отреагировали на проведение Россией спецоперации на Украине, поэтому в спешке уехали за рубеж. Нужно дать им возможность вернуться, чтобы приносить пользу стране, заявил ТАСС актер, продюсер и телеведущий Леонид Ярмольник.

«Все, что было связано с первой реакцией на начало спецоперации, это была эмоциональная реакция. И, может быть, не все и не до конца понимали, для чего это и почему это», - сказал он.

Леонид Ярмольник не стал осуждать коллег. По его мнению, им нужно предоставить возможность вернуться в Россию. Он объяснил, что зрители этих артистов остались на родине, и именно здесь они смогут работать и приносить пользу.

Президент России Владимир Путин , по словам актера, предоставил уехавшим такую возможность. Леонид Ярмольник слышал его заявление по радио.

«И я, действительно, очень рад тому, что президент дает понять: независимо от тех поступков и тех движений, что люди сделали, они всегда могут вернуться на родину», - сказал он.

Депутат Елена Драпеко призвала россиян забыть об уехавших из России артистах, так как они, по ее мнению, совершили предательство. Парламентарий призвала СМИ больше писать о тех, кто выступил перед солдатами в зоне проведения спецоперации.

Россия Актеры
19 января 2024, 05:43
Концерт Арбениной во Владивостоке оказался под угрозой отмены
РИА «Новости»
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Запланированный на 27 февраля во Владивостоке концерт певицы Дианы Арбениной оказался под угрозой отмены. С такой рекомендацией городские власти обратились к его организаторам, сообщило РИА «Новости».

Такая просьба прозвучала в комментариях в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко. Один из пользователей попросил главу региона отменить в крае концерты тех артистов, которые «поддерживают майдановских нацистов».

В ответ муниципальный центр управления Владивостока сообщил, что Арбенина официально не является ни иностранным агентом, ни релокантом, деятельность ее группы в России не запрещена, а творческий репертуар не нарушает цензуры. В МЦУ также отметили, что им понятна гражданская позиция пользователя.

«Управлением культуры администрации города Владивостока направлены рекомендации об отмене концерта его организаторам», - пояснили в МЦУ.

Пока неизвестно, как отреагировали на рекомендацию организаторы концерта, и состоится ли он.

Ранее концерты Лолиты Милявской отменили в Новосибирске и в Омске. Певица отреагировала на отмену выступлений словами, что привыкает быть домохозяйкой и планирует убраться в квартире, а также призналась в наличии альтернативных источников дохода.

Концерты Музыка Владивосток
19 января 2024, 04:51
«Полный фейк». Мать актера Руденко прокомментировала задержание сына с наркотиками
РИА «Новости»
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Мать актера Анатолия Руденко заявила, что не верит в виновность сына, которого задержали с наркотиками. Слова женщины привел РЕН ТВ.

Мать актера заявила, что Руденко не употреблял наркотики, его даже пьяным никогда не видели. По ее словам, у актера «идеальная репутация», а обвинение в хранении наркотиков - это «полный фейк». Женщина предположила, что ее сына подставили.

Актер Сергей Колесников также выразил уверенность, что Руденко не мог быть замешен в чем-то незаконном.

Актера из сериалов «Триггер», «Каменская» и «Простые истины» Анатолия Руденко задержали в Москве в среду, 17 января. Сотрудники ДПС остановили такси, в котором ехал актер. Поведение пассажира показалось им подозрительным, и они решили досмотреть его. Полицейские нашли у него пакет с неизвестным порошком. Как показала экспертиза, это около полграмма мефедрона.

Сам актер заявил, что не знал о содержимом пакета. Сверток он якобы нашел на улице и забрал, решив, что в нем отрава догхантеров.

Наркотики Задержания Сериалы Такси Полиция Актеры
19 января 2024, 03:32
«Конвульсии Запада». Михалков — о блокировке своего канала на YouTube
РИА «Новости»
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Режиссер Никита Михалков высказался в Telegram-канале блокировке своего канала «БесогонTV» на видеохостинге YouTube. По его словам, он будет продолжать говорить правду на других площадках.

Михалков выразил уверенность, все произошедшее стало доказательством того, что Россия находится на верном пути.

«Мы, конечно, готовились к таким конвульсиям Запада. Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся - все, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче», - подчеркнул он.

Режиссер напомнил, что проект «БесогонTV» уже давно вышел за пределы YouTube. Выпуски программы можно посмотреть и на других площадках, в том числе не только российских.

YouTube заблокировал доступ к каналу «БесогонTV» Никиты Михалкова с формулировкой «за многочисленные или серьезные нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний». При попытке перейти на канал пользователям приходит уведомление о недоступной странице.

Блокировки YouTube Запад Никита Михалков

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