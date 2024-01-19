Концерт Кристины Орбакайте в Бурятии отменили из-за протеста общественников
Концерт Кристины Орбакайте в Улан-Уде обменили после обращений общественных организаций. Об этом сообщило Министерство спорта и молодежной политики Бурятии на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации, но учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии - концерт артистки в Физкультурно-спортивном комплексе не состоится», - сообщили в ведомстве.
Концерт певицы в Улан-Уде должен был состояться в марте 2024 года. Против проведения шоу выступила Общественная палата республики и организация ветеранов «Боевое братство». Общественники обвинили Орбакайте в том, что она не обозначила свою позицию по поводу специальной военной операции, живет в США, а в Россию приезжает только зарабатывать на концертах.
В ноябре прошлого года российских пользователей Интернета возмутил приезд Орбакайте в Россию для проведения новогодних концертов. Певицу обвинили, что она пытается усидеть «на двух стульях»: живет в США, а в Россию приезжает исключительно на заработки.