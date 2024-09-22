Концерт Гребенщикова в Ницце отменили

Верховный суд отказался изучать апелляцию лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского*, который требовал исключить его из списка иностранных агентов. Об этом сообщило РИА «Новости».

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Музыканту отказали в передаче жалобы для рассмотрения в Верховном суде. Причины отказа в пресс-службе суда не уточнили.

Минюст внес Покровского* в реестр иноагентов в марте 2023 года. Проживающий в США артист выступал в поддержку Украины, негативно высказывался в адрес россиян, участвовал в сборе средств для украинцев и активно взаимодействовал с иностранными структурами.

В июле того же года музыкант обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить его из списка иноагентов. Покровскому* отказали, после чего он обратился апелляционный и кассационный, а также в Верховный суд.

По данным московского суда, артист участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией и видео с украинских YouTube-каналов.