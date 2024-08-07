Концерт экс-участника «Агаты Кристи» Глеба Самойлова отменили в Екатеринбурге

Избранницей Бена Аффлека может стать голливудская актриса Дженнифер Энистон после того, как он официально разведется с певицей Дженнифер Лопес. Об этом сообщил инсайдер журналистам In Touch Weekly.

По его словам, Энистон «немного влюблена» в Аффлека. Она выразила надежду на то, что их общение станет более частым после окончания бракоразводного процесса актера.

Собеседник издания отметил, что у Энистон появился шанс сойтись с Аффлеком, так как отношения последнего с Лопес публично сходят на нет.

«Они никогда раньше не были по-настоящему свободны в одно и то же время, а Джен уже несколько десятилетий является преданной поклонницей Бена», - пояснил он.

Инсайдер добавил, что Энистон и Аффлек тепло общались на съемочной площадке картины «Обещать - не значит жениться», премьера которого состоялась в 2009 году.

У актеров много общих знакомых, которые допускают романтические отношения между ними.

При этом развод Аффлека с Лопес замедлился из-за того, что супруги перестали общаться. Им стало сложнее решить вопрос с разделом дома в Беверли-Хиллз по брачному контракту.