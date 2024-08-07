07 августа 2024, 15:37

Концерт экс-участника «Агаты Кристи» Глеба Самойлова отменили в Екатеринбурге

Global Look Press
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В Екатеринбурге отменили концерт бывшего солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова. До этого активисты «Русской общины» пытались сорвать выступление из-за политических высказываний певца, сообщил организатор журналистам Ura.ru.

«Выступление отменили, а билеты с продажи сняли, хотя их и оставалось немного», - уточнил собеседник издания.

Концерт приурочили ко дню рождения Самойлова и планировали провести 9 августа на площадке клуба «Фабрика».

За несколько дней до выступления общественники из «Русской общины» обратились в полицию с требованием запретить музыкальное мероприятие. По словам активистов, песни «Моряк» и «Опиум для никого» пропагандируют наркотики.

В группе во «ВКонтакте» Самойлова разместили объявление о переносе концерта с 9 августа на 4 января 2025 года. Авторы поста указали, что дату выступления изменили «по независящим от группы и организатора причинам».

Недавно Самойлов шокировал красноярцев своим пьяным выступлением. Он едва держался на ногах во время концерта на фестивале «Небофест».

Концерты Песни Екатеринбург Шоу-бизнес
07 августа 2024, 14:05
«Немного влюблена». Названо имя претендентки на сердце Бена Аффлека после развода
Global Look Press
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Избранницей Бена Аффлека может стать голливудская актриса Дженнифер Энистон после того, как он официально разведется с певицей Дженнифер Лопес. Об этом сообщил инсайдер журналистам In Touch Weekly.

По его словам, Энистон «немного влюблена» в Аффлека. Она выразила надежду на то, что их общение станет более частым после окончания бракоразводного процесса актера.

Собеседник издания отметил, что у Энистон появился шанс сойтись с Аффлеком, так как отношения последнего с Лопес публично сходят на нет.

«Они никогда раньше не были по-настоящему свободны в одно и то же время, а Джен уже несколько десятилетий является преданной поклонницей Бена», - пояснил он.

Инсайдер добавил, что Энистон и Аффлек тепло общались на съемочной площадке картины «Обещать - не значит жениться», премьера которого состоялась в 2009 году.

У актеров много общих знакомых, которые допускают романтические отношения между ними.

При этом развод Аффлека с Лопес замедлился из-за того, что супруги перестали общаться. Им стало сложнее решить вопрос с разделом дома в Беверли-Хиллз по брачному контракту.

Отношения Громкие разводы Актеры Дженнифер Лопес
07 августа 2024, 13:48
Деревянко выиграл суд по делу о расписке на 250 тысяч долларов
РИА «Новости»
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В Басманном районном суде Москвы признали недействительной расписку актера Павла Деревянко на 250 тысяч долларов к истице Жанне Якушкиной. Об этом сообщили журналисты «Московского комсомольца».

По данным издания, Якушкина обратилась в суд с исковым заявлением, чтобы взыскать с Деревянко сумму по договору займа. Она пыталась убедить суд в том, что передала валюту артисту для получения прибыли после операций с криптовалютой, но потеряла деньги.

Защита Деревянко настаивала в суде на отсутствии такой расписки. Во время судебных разбирательств выяснилось, что документ подписали, когда Якушкина находилась за рубежом.

В итоге суд постановил признать расписку недействительной и отказал женщине в удовлетворении иска.

Недавно Деревянко потерял крупную сумму денег , поверив мошенникам. Его обманули по популярной схеме: неизвестный написал актеру в мессенджер под видом знакомого попросил у него 300 тысяч рублей в долг.

Суд Криптовалюты Актеры
07 августа 2024, 13:32
«Какой-то треш»: Бузова рассказала о проблемах со здоровьем после поездки в Колумбию
Global Look Press
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Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила о проблемах со здоровьем после возвращения в Москву. В своем Telegram-канале она рассказала о тяжелой акклиматизации после месяца съемок в Колумбии.

«Какой-то треш, я никогда не думала, что мне так сложно будет возвращаться в московское время», - поделилась она.

Бузова добавила, что около часа ночи выпила снотворное и легла в постель, но так и не смогла заснуть до 06:00. Она планировала посетить утром процедуру по уходу за волосами, однако решила отказаться от этого из-за плохого самочувствия.

«Я понимаю, что я не могу просто встать с кровати, потому что по колумбийскому времени час ночи», - добавила она.

Ранее хит Бузовой «Без дел» попал в мировой чарт Billboard. Композиция заняла 48-ю строчку в списке самых популярных песен из соцсети TikTok в США.

Ольга Бузова Музыка Москва Шоу-бизнес
07 августа 2024, 13:14
Хейтеры обрушились на Дженнифер Лопес из-за сумки за 6 млн рублей
Global Look Press
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Певица и актриса Дженнифер Лопес оказалась в центре скандала из-за сумки стоимостью 70 тысяч долларов. Об этом сообщили журналисты People.

По данным издания, в соцсети активно распространяют ролик, на котором артистка ходила по выставке антиквариата. На Лопес был топ белого цвета, синие джинсы и солнцезащитные очки. В руках она держала сумку Hermès Kelly, изготовленную из соломы и коричневой кожи.

Авторы статьи отметили, что стоимость аксессуара составляет примерно 70 тысяч долларов или шесть миллионов рублей. Пользователей Сети шокировала огромная сумма денег, потраченная Лопес на сумку.

«Носит мою годовую зарплату», «Боже мой, цена просто смешная, корзина - это, по сути, какая-то сушеная кукурузная шелуха, заплетенная в косичку», - написали хейтеры.

Кто-то из недоброжелателей отметил, что аналогичный аксессуар можно купить на Фиджи за пять долларов у уличных торговцев.

Поклонники артистки остро отреагировали на критику, напомнив обществу, что Лопес сама решает, на что и сколько ей тратить собственные деньги.

Недавно Лопес восхитила фанатов снимками с дерзкой фотосессии. Она снялась в топе и юбке из латекса, повторив образ с обложки студийного альбома A.K.A.

Актеры Шоу-бизнес Дженнифер Лопес

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