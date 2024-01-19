19 января 2024, 05:43

Концерт Арбениной во Владивостоке оказался под угрозой отмены

РИА «Новости»
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Запланированный на 27 февраля во Владивостоке концерт певицы Дианы Арбениной оказался под угрозой отмены. С такой рекомендацией городские власти обратились к его организаторам, сообщило РИА «Новости».

Такая просьба прозвучала в комментариях в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко. Один из пользователей попросил главу региона отменить в крае концерты тех артистов, которые «поддерживают майдановских нацистов».

В ответ муниципальный центр управления Владивостока сообщил, что Арбенина официально не является ни иностранным агентом, ни релокантом, деятельность ее группы в России не запрещена, а творческий репертуар не нарушает цензуры. В МЦУ также отметили, что им понятна гражданская позиция пользователя.

«Управлением культуры администрации города Владивостока направлены рекомендации об отмене концерта его организаторам», - пояснили в МЦУ.

Пока неизвестно, как отреагировали на рекомендацию организаторы концерта, и состоится ли он.

Ранее концерты Лолиты Милявской отменили в Новосибирске и в Омске. Певица отреагировала на отмену выступлений словами, что привыкает быть домохозяйкой и планирует убраться в квартире, а также призналась в наличии альтернативных источников дохода.

Концерты Музыка Владивосток
19 января 2024, 04:51
«Полный фейк». Мать актера Руденко прокомментировала задержание сына с наркотиками
РИА «Новости»
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Мать актера Анатолия Руденко заявила, что не верит в виновность сына, которого задержали с наркотиками. Слова женщины привел РЕН ТВ.

Мать актера заявила, что Руденко не употреблял наркотики, его даже пьяным никогда не видели. По ее словам, у актера «идеальная репутация», а обвинение в хранении наркотиков - это «полный фейк». Женщина предположила, что ее сына подставили.

Актер Сергей Колесников также выразил уверенность, что Руденко не мог быть замешен в чем-то незаконном.

Актера из сериалов «Триггер», «Каменская» и «Простые истины» Анатолия Руденко задержали в Москве в среду, 17 января. Сотрудники ДПС остановили такси, в котором ехал актер. Поведение пассажира показалось им подозрительным, и они решили досмотреть его. Полицейские нашли у него пакет с неизвестным порошком. Как показала экспертиза, это около полграмма мефедрона.

Сам актер заявил, что не знал о содержимом пакета. Сверток он якобы нашел на улице и забрал, решив, что в нем отрава догхантеров.

Наркотики Задержания Сериалы Такси Полиция Актеры
19 января 2024, 03:32
«Конвульсии Запада». Михалков — о блокировке своего канала на YouTube
РИА «Новости»
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Режиссер Никита Михалков высказался в Telegram-канале блокировке своего канала «БесогонTV» на видеохостинге YouTube. По его словам, он будет продолжать говорить правду на других площадках.

Михалков выразил уверенность, все произошедшее стало доказательством того, что Россия находится на верном пути.

«Мы, конечно, готовились к таким конвульсиям Запада. Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся - все, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче», - подчеркнул он.

Режиссер напомнил, что проект «БесогонTV» уже давно вышел за пределы YouTube. Выпуски программы можно посмотреть и на других площадках, в том числе не только российских.

YouTube заблокировал доступ к каналу «БесогонTV» Никиты Михалкова с формулировкой «за многочисленные или серьезные нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний». При попытке перейти на канал пользователям приходит уведомление о недоступной странице.

Блокировки YouTube Запад Никита Михалков
19 января 2024, 02:40
Анна Пересильд рассказала, как получила роль в «Слове пацана»
РИА «Новости»
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Юная актриса Анна Пересильд неожиданно оказалась частью команды сериала «Слово пацана». Причем о своем утверждении девушка узнала на следующий день после кастинга, об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала Лауры Джугелии «FAMETIME TV».

По словам Анны, она приехала в Калининград со своей мамой, актрисой Юлией Пересильд, чтобы принять участие в кинофестивале «Короче». Там они и встретили режиссера Жору Крыжовникова, который рассказал о подготовке нового проекта. Девочка не растерялась и попросила проверить ее силы в одной из ролей.

На следующий день после проб Анне сообщили, что она подошла на роль героини Айгуль. По словам юной звезды, это особенно интересно, ведь обычно такие решения занимают несколько недель.

Режиссер Жора Крыжовников ранее рассказал, что быстро утвердил Анну Пересильд на роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». По его словам, «Аня еще высадится на Луне в новом фильме „Вызов“».

Сериалы Режиссер Фильмы Интервью
19 января 2024, 01:54
Имя Киркорова исчезло с петербургской афиши «Золотого граммофона»
РИА «Новости»
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Ежегодную музыкальную премию «Золотой граммофон» проведут без певца Филиппа Киркорова, чье участие ранее заявляли организаторы. На это указывает изменившаяся афиша в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Премия «Золотой граммофон-2024» состоится 25 февраля в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Еще 27 декабря имя Киркорова было в списке как одного из основных участников. Однако на обновленной афише, размещенной в соцсетях 16 января, Филиппа Киркорова уже не было.

За несколько дней до Нового года певец посетил скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. После этого его вырезали из музыкального фильма «Иван Васильевич меняет все» на ТНТ и шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале.

Из-за участия в «голой» тусовке в «Мутаборе» Киркоров лишился и ряда контрактов. Король эстрады расстроился, что никто не стал его защищать и воспринял равнодушие коллег по сцене как «удар в спину».

Санкт-Петербург Филипп Киркоров Соцсети Новый год

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