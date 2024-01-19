Концерт Арбениной во Владивостоке оказался под угрозой отмены

Такая просьба прозвучала в комментариях в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко. Один из пользователей попросил главу региона отменить в крае концерты тех артистов, которые «поддерживают майдановских нацистов».

В ответ муниципальный центр управления Владивостока сообщил, что Арбенина официально не является ни иностранным агентом, ни релокантом, деятельность ее группы в России не запрещена, а творческий репертуар не нарушает цензуры. В МЦУ также отметили, что им понятна гражданская позиция пользователя.

«Управлением культуры администрации города Владивостока направлены рекомендации об отмене концерта его организаторам», - пояснили в МЦУ.

Пока неизвестно, как отреагировали на рекомендацию организаторы концерта, и состоится ли он.

Ранее концерты Лолиты Милявской отменили в Новосибирске и в Омске. Певица отреагировала на отмену выступлений словами, что привыкает быть домохозяйкой и планирует убраться в квартире, а также призналась в наличии альтернативных источников дохода.