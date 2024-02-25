25 февраля 2024, 08:18

Концерт Арбениной в Южно-Сахалинске отменили

РИА «Новости»
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Концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске, который должен был состояться 25 февраля, отменили. Об этом РИА «Новости» рассказали в компании по распространению билетов.

«Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске. Мы оповестили об этом зрителей через SMS-сообщения», - сообщил собеседник агентства.

Зрителям автоматически вернут деньги на карты. По словам представителя компании, продажу билетов приостановили за несколько дней до отмены концерта.

Во Владивостоке Диана Арбенина должна была выступить 27 февраля, через день после Южно-Сахалинска. Однако, как он рассказала на концерте в Хабаровске, не состоятся в итоге оба выступления, причем в Южно-Сахалинске, как коллектив выяснил в последнюю минуту, вместо этого состоится фестиваль «чир-спорт». Певица призналась зрителям, что ее попросили молчать по поводу срыва других концертов на Дальнем Востоке, но она этого делать не собирается.

«Я должна молчать об этом? Какого черта, я молчать об этом не буду. Даже если вы сегодня видите меня на этой сцене в последний раз, я не жалею о том, что сейчас сказала», - процитировал Арбенину РБК.

Ранее отменили мартовский гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте по городам Сибири.

Отменить концерт требовал депутат Сахалинской облдумы Александр Шарифулин, пояснив, что Арбенина позволяла себе неоднозначные высказывания о спецоперации. Мэр Владивостока Константин Шестаков также рекомендовал отменить выступление певицы в его городе в связи с официальным обращением общественного движения «Культурный фронт России». Окончательное решение оставалось за организаторами.

Концерты Россия Владивосток
25 февраля 2024, 01:42
Солисты Distemper вышли на связь после новостей о прерванном в Нижнем Новгороде концерте
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Солисты ска-панк группы Distemper прокомментировали сообщения об их прерванном концерте в Нижнем Новгороде. Они обратились к поклонникам в Telegram-канале группы.

«Друзья - все в порядке!» - сказано в публикации.

Ранее в СМИ появились новости о том, что концерт Distemper в клубе Alcatraz на улице Почаинская прервали. Артисты успели отработать половину программы длительностью около часа, а потом в помещение зашли люди в масках. Они проверили документы у зрителей и вывели на улицу пьяных посетителей.

Ранее полицейские Санкт-Петербурга проверили клуб MOD , в котором проходил фестиваль Stoned Heavy Comedown II. На мероприятии выступали группы Zero Degrees, Electric Crown, Goddammit, Flood. По данным очевидцев, правоохранители появились внезапно. Они закрыли сцену и запретили гостям выходить из клуба.

Концерты Полиция
25 февраля 2024, 01:41
«Живу здесь хорошо». Жена Александра Кузьмина заявила, что ей понравилось в спецприемнике
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Супруга российского певца Александра Кузьмина попала за решетку за административное нарушение. Женщина заявила mk.ru, что в спецприемнике, в котором она отбывает срок, ей все нравится.

Причиной задержания жены российской рок-звезды стала фотосессия на капоте ее автомобиля девушки в купальнике.

По словам задержанной, у нее нет претензий к условиям содержания в можайском спецприемнике, в котором, как она рассказала, ей предоставляют трехразовое питание и чистое постельное белье. Также она обратила внимание на вежливое обращение сотрудников заведения.

«Живу здесь хорошо… Я рада, что тут оказалась», - подчеркнула она, пояснив, что отдохнула и выспалась.

Кроме того, она посетовала на невнимательность мужа, который никак не отреагировал на произошедший с ней инцидент.

Ранее сообщалось, что задержанная блогер Елена Блиновская, содержащаяся в следственном изоляторе № 6 «Печатники», может пользоваться услугами находящегося там салона красоты: делать маникюр, педикюр, стрижку, окрашивание и множество других косметических процедур. Также в изоляторе есть спортзал. Однако за возможность воспользоваться этими услугами придется заплатить.

Задержания Концерты Женщины
25 февраля 2024, 01:38
Звезда «Мистера Бина» и «Доктора Кто» Джон Сэвидент ушел из жизни
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В Британии на 88-м году жизни скончался актер Джон Сэвидент, известный по по участию в таких телесериалах, как «Дживс и Вустер», «Мистер Бин», «Доктор Кто». О смерти артиста сообщила газета Independent.

Агент Савидента подтвердил новость о его смерти.

«Мы с прискорбием сообщаем о смерти актера Джона Сэвидента, который скончался в среду, 21 февраля. Он был горячо любимым мужем и отцом двоих детей, и всем, кто его знал, будет его очень не хватать», - сказано в официальном заявлении.

Ранее сообщалось, что польский актер театра и кино, театральный режиссер Мацей Гжибовский скончался за несколько суток до своего 82-го дня рождения. Российский зритель запомнил его по роли в польско-советском фильме «Академия пана Кляксы» Кшиштофа Градовского.

Сериалы Кино Фильмы Театры Актеры
25 февраля 2024, 01:33
Данила Козловский нашел подработку в Берлине
РИА «Новости»
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Российский актер Данила Козловский представил новое шоу, с которым катается по городам Европы. По информации издания kp.ru, ближайшее выступление артиста пройдет в Берлине.

Российский актер Данила Козловский представил новое шоу, с которым катается по городам Европы. По информации издания kp.ru , ближайшее выступление артиста пройдет в Берлине.

Козловский остался без работы после своего визита в США в прошлом году. Публика решила, что он «сбежал», артиста убрали из постановок и перестали приглашать в проекты. Актер заявил, что уходит в отпуск до конца 2023 года, потом он улетел в Турцию.

В шоу Козловского будет много песен, танцев и откровений. Актер признался, что привыкает к новым реалиям, рассказывая о личном, семье и любви.

«Это жутко интересно, потому что ты вступаешь в какой-то очень прямой диалог со зрителем, постоянно находишься с ним в активном контакте… Это очень живой процесс», - признал Козловский.

Выступление в Европе Козловский анонсировал еще в декабре прошлого года. Представления запланированы на зиму и весну , пройдут они в Германии и на Кипре.

Германия Турция Европа Работа Актеры

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