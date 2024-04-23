Концерт Анны Асти в Петербурге принесет организаторам 25 млн рублей

Авторы публикации уточнили, что посетить мероприятие смогут не все желающие - цены на билеты начинаются от 55 тысяч рублей. Максимальная стоимость достигает 150 тысяч рублей.

По предварительным оценкам, организаторы рассчитывают заработать не менее 25 миллионов рублей.

Ранее продюсер Евгений Бабичев назвал российских артистов с самыми высокими гонорарами. По его данным, больше всего за выступления получают Shaman, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Анна Асти. Причем лидером по доходам является именно Асти.

В регионах артистка дает по два-три концерта в день, получая до восьми миллионов рублей за мероприятие. При этом из-за недавней паузы в деятельности из-за здоровья цена за ее концерты может вырасти, отметил эксперт.