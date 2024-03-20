Концерт Александра Малинина неожиданно отменили в Воронеже

Причины аннулирования концерта не назвали. Зрителям вернут деньги за купленные билеты.

Ранее Малинин ответил депутатам Саратовской областной думы, обвинивших его в трусости и отказе поддержать специальную военную операцию, что он русский и готов защищать Родину , если это будет нужно.

Весенние и летние концерты рок-группы «Слот» отменили в семи городах России. Мероприятия не пройдут в Петрозаводске, Мурманске, Калининграде, Архангельске, Ярославле и Иванове. Вернуть билеты можно по месту их приобретения.

Скучающая без концертов певица Лолита Милявская занялась домашними растениями. Она поделилась в своем Telegram-канале видео, в котором пригрозила «выйти на улицу и стричь все подряд», если ее не вернут к работе.