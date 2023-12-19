«Комплексую на эту тему». Собчак раскрыла причину своего лишнего веса

«У меня есть небольшая проблема. Я по разным причинам, связанным со здоровьем, немножко пожирнела», - заявила светская львица.

По словам Собчак, она ненавидит полных людей и сама любит быть худой, поэтому сейчас немного комплексует. При этом она не уточнила свой диагноз.

Телеведущая встретилась для нового интервью со стилистом Кариной Нигай, которой призналась, что сейчас носит «размахаечки, рубашечки». Специалист подобрала для нее два образа. Собчак больше всего понравился вариант с костюмом в кофейном цвете с голубой рубашкой. Второй лук, предложенный Нигай, включал в себя брюки, белую рубашку и кожаный жакет.

Ранее Собчак высмеяла хейтеров за критику постельных сцен с участием ее мужа в новом сериале «Кеша должен умереть». Константин Богомолов играет в нем главную роль.