Компания Роберта Де Ниро заплатит 1,2 млн долларов компенсации экс-помощнице актера

Экс-помощницу де Ниро зовут Грэм Чейз Робинсон. По словам женщины, ее унижали и недоплачивали на «токсичном» рабочем месте.

Актера признали невиновным в дискриминации бывшей сотрудницы. На процессе он выступал в качестве свидетеля. Всю вину суд возложил на компанию Canal Productions. Ей придется выплачивать компенсацию двумя платежами по 632,1 тысячи долларов.

В компании Робинсон проработала в период с 2008-го по 2018 год. Начав с позиции помощницы актера, она доросла до должности вице-президента, отвечающего за финансы.

Свой иск она подала в 2019 году после того, как в суд обратилась Canal Productions, обвинившая Робинсон в растрате сотен тысяч долларов из фондов компании, покупке предметов роскоши за казенный счет, а также использовании миллионов баллов (миль) на авиауслуги. Взыскать с бывшей сотрудницы хотели шесть миллионов долларов.