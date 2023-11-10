Компания Роберта Де Ниро заплатит 1,2 млн долларов компенсации экс-помощнице актера
Компанию Роберта Де Ниро обязали выплатить компенсацию бывшей помощнице актера, которая обвинила его в дискриминации по половому признаку и ущербе репутации. Речь идет о сумме более 1,2 миллиона долларов. Решение вынес Нью-йорский суд, сообщило The Associated Press.
Экс-помощницу де Ниро зовут Грэм Чейз Робинсон. По словам женщины, ее унижали и недоплачивали на «токсичном» рабочем месте.
Актера признали невиновным в дискриминации бывшей сотрудницы. На процессе он выступал в качестве свидетеля. Всю вину суд возложил на компанию Canal Productions. Ей придется выплачивать компенсацию двумя платежами по 632,1 тысячи долларов.
В компании Робинсон проработала в период с 2008-го по 2018 год. Начав с позиции помощницы актера, она доросла до должности вице-президента, отвечающего за финансы.
Свой иск она подала в 2019 году после того, как в суд обратилась Canal Productions, обвинившая Робинсон в растрате сотен тысяч долларов из фондов компании, покупке предметов роскоши за казенный счет, а также использовании миллионов баллов (миль) на авиауслуги. Взыскать с бывшей сотрудницы хотели шесть миллионов долларов.