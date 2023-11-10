10 ноября 2023, 21:10

Компания Роберта Де Ниро заплатит 1,2 млн долларов компенсации экс-помощнице актера

РИА «Новости»
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Компанию Роберта Де Ниро обязали выплатить компенсацию бывшей помощнице актера, которая обвинила его в дискриминации по половому признаку и ущербе репутации. Речь идет о сумме более 1,2 миллиона долларов. Решение вынес Нью-йорский суд, сообщило The Associated Press.

Экс-помощницу де Ниро зовут Грэм Чейз Робинсон. По словам женщины, ее унижали и недоплачивали на «токсичном» рабочем месте.

Актера признали невиновным в дискриминации бывшей сотрудницы. На процессе он выступал в качестве свидетеля. Всю вину суд возложил на компанию Canal Productions. Ей придется выплачивать компенсацию двумя платежами по 632,1 тысячи долларов.

В компании Робинсон проработала в период с 2008-го по 2018 год. Начав с позиции помощницы актера, она доросла до должности вице-президента, отвечающего за финансы.

Свой иск она подала в 2019 году после того, как в суд обратилась Canal Productions, обвинившая Робинсон в растрате сотен тысяч долларов из фондов компании, покупке предметов роскоши за казенный счет, а также использовании миллионов баллов (миль) на авиауслуги. Взыскать с бывшей сотрудницы хотели шесть миллионов долларов.

США Суд Актеры
10 ноября 2023, 14:59
Умерла космонавт Валентина Пономарева
РИА «Новости»
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Выступавшая дублером первой в мире женщины-космонавта Валентина Пономарева умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

В госкорпорации напомнили, что в 1963 году Пономарева входила в число участниц программы первого женского космического полета на корабле «Восток - 6» вместе с Валентиной Терешковой, Ириной Соловьевой и Жанной Еркиной.

В ходе подготовки Пономареву назначили вторым дублером пилота космического корабля Терешковой. После расформирования группы в 1969 году Пономареву отчислили из отряда космонавтов.

«В среду, 8 ноября 2023 года, на 91-м году жизни скончалась космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарева, которая была вторым дублером Валентины Терешковой, совершившей в июне 1963 года первый среди женщин полет в космос», - заявили в Роскосмосе.

Прощание с женщиной-космонавтом пройдет в ближайшую субботу, 11 ноября, в Доме космонавтов Звездного городка. Похоронят Валентину Пономареву на кладбище деревни Леониха городского округа Лосино-Петровский.

Космонавты Роскосмос Космос
10 ноября 2023, 10:04
Врачи выявили деменцию у пережившего инсульт актера Соломина
РИА «Новости»
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У художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, которого недавно госпитализировали с инсультом, развилась деменция. Из-за нарушения кровообращения в головном мозге он дезориентирован в пространстве, сообщил Telegram-канал Mash.

«Речь и движения заторможены. Народный артист не помнит, как попал в больницу, и некоторые события из жизни», - указали в публикации.

Врачи оценивают состояние режиссера как тяжелое. Его до сих пор не перевели из отделения реанимации из-за последствий инсульта. Медики уточнили, что первые недели восстановления являются самыми тяжелыми. Соломина ожидают продолжительный путь реабилитации, занятия речью и ЛФК.

Ранее СМИ сообщали, что у актера парализовало левую сторону тела после инсульта. Специалисты не исключили, что паралич является временным.

Соломина госпитализировали днем 6 ноября. Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила «360», что режиссер потерял сознание. На следующий день Михайлова подтвердила, что Соломин перенес инсульт.

Инсульт Больницы Врачи Россия Театры Актеры
10 ноября 2023, 03:19
Гнесинка опровергла плагиат в дипломе Shamanа
РИА «Новости»
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Певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, заподозрили в плагиате более половины дипломной работы. Однако в Российской академии музыки имени Гнесиных отметили, что дипломный реферат исполнителя прошел проверку, сообщило издание MSK1.RU.

«Она установила наличие не менее 60% оригинального текста, вследствие чего Ярослава Дронова допустили к защите выпускной квалификационной работы, по результатам которой он получил оценку „отлично“», - отметили в учреждении.

Shaman защищал диплом на тему «Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца». По данным сайта «Диссернет» , певец допустил заимствования на 20 страницах 35-страничной работы.

Ранее певец Shaman рассказал о своих впечатлениях от исполнения российского гимна вместе с президентом страны Владимиром Путиным. Артист назвал выступление с главой государства на Красной площади одним из самых значимых событий в жизни.

Концерты Музыка Образование
09 ноября 2023, 23:22
Слепаков спел пародию на песню Shaman «Я русский»
РИА «Новости»
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Уехавший из России комик и бард Семен Слепаков* сделал пародию на хит Shaman «Я русский», напомнив о своем еврейском происхождении. Видеозапись с песней музыкант выложил в Instagram**.

В первом куплете Слепаков* спел о том, что всегда надевает шапку на морозе, ест кошерную еду, хранит деньги в банке и не пьет по будням. В припеве Семен указал на то, что он не русский, поэтому ему не повезло, ведь он стал всемирным злом. А в конце комик исполнил куплет из популярной еврейской песни «Хава нагила».

Ранее стало известно, что после переезда в Израиль Семен Слепаков* продал свою элитную квартиру в Москве. Комик запросил за апартаменты площадью 217 квадратных метров 295 миллионов рублей, но точная сумма сделки осталась неизвестной.

В апреле Слепакова* включили в реестр иноагентов. Он пытался обжаловать это решение, но суд в Москве отказал исполнителю.

* Минюст России признал Семена Слепакова физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

**Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чью деятельность в России признали экстремистской и запрещенной.

Россия Музыка Иноагенты

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