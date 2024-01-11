Коммунальщики подали в суд на сеть пивных Розенбаума

На данный момент в производстве два разбирательства: первое от 16 октября 2023 года, а второе - от 10 января 2024 года. Общая сумма претензий составила 386 тысяч рублей. При этом даты заседаний не указали. Сам артист не давал комментариев насчет произошедшего.

У певца есть несколько ООО, которые относятся к сети пивных ресторанов. Артист является идеологом и основателем этих заведений, а совладельцами стали его дочь Анна Чаки и генеральный директор Надежда Любина. Первую пивную открыли в 2003 году. С тех пор появились шесть ресторанов.

«Невский экологический оператор» ведет обращение с твердыми бытовыми отходами в северной столице.

В марте прошлого года Telegram-канал Mash сообщил, что Розенбаума госпитализировали из-за тромба в ноге. Сам артист эту информацию не прокомментировал.