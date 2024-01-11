11 января 2024, 23:09

Коммунальщики подали в суд на сеть пивных Розенбаума

РИА «Новости»
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С пивным заведением народного артиста РФ Александра Розенбаума начал судебный процесс «Невский экологический оператор». Информацию об этом опубликовали на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга.

На данный момент в производстве два разбирательства: первое от 16 октября 2023 года, а второе - от 10 января 2024 года. Общая сумма претензий составила 386 тысяч рублей. При этом даты заседаний не указали. Сам артист не давал комментариев насчет произошедшего.

У певца есть несколько ООО, которые относятся к сети пивных ресторанов. Артист является идеологом и основателем этих заведений, а совладельцами стали его дочь Анна Чаки и генеральный директор Надежда Любина. Первую пивную открыли в 2003 году. С тех пор появились шесть ресторанов.

«Невский экологический оператор» ведет обращение с твердыми бытовыми отходами в северной столице.

В марте прошлого года Telegram-канал Mash сообщил, что Розенбаума госпитализировали из-за тромба в ноге. Сам артист эту информацию не прокомментировал.

Санкт-Петербург Суд ЖКХ Рестораны
11 января 2024, 14:04
Стала известна возможная причина смерти Юрия Соломина
РИА «Новости»
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Народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, по предварительной версии, скончался от почечной недостаточности. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов статьи, почечная недостаточность у актера стала осложнением после инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг. Здоровье Соломина ухудшалось, поскольку он также страдал от гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза, указал Mash.

В начале ноября прошлого года Соломина госпитализировали с инсультом после того, как он потерял сознание. Во время курса лечения состояние актера улучшилось. Незадолго до смерти его выписали из больницы.

Худрук Малого театра скончался 11 января на 89-м году жизни. Внучка артиста сообщила, что он тихо умер во сне.

Актриса Ольга Будина, работавшая с Соломиным на съемках «Московской саги», отметила, что он был невероятно добрым и внимательным человеком с большим сердцем. Смерть коллеги артистка назвала свидетельством ухода эпохи.

Театры Актеры
11 января 2024, 13:45
«Невероятно добрый и внимательный». Ольга Будина — об умершем Юрии Соломине
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Скончался народный артист СССР Юрий Соломин. Его коллега Ольга Будина, снимавшаяся с ним в «Московской саге», узнала печальную новость от «360». Она вспомнила, каким был Соломин.

«Юрий Мефодьевич был человеком с большим сердцем, невероятно добрым и внимательным. Когда он смотрел на тебя, было чувство, что он пронзает взглядом насквозь. Всегда серьезный, выдержанный, иногда казалось, что при нем нельзя даже шутить», - поделилась Будина.

При этом, по ее словам, ощущение было обманчивым: можно было и шутить, и «рассказывать разные киношные байки», и, конечно, слушать, как рассказывает он.

«К сожалению, на наших глазах продолжает уходить эпоха, которая нас всех создала», - посетовала актриса.

О смерти актера и режиссера Юрия Соломина сообщила журналистам его внучка. Она рассказала, что он скончался во сне 11 января. Рядом была его дочь. Позже информацию подтвердили и в дирекции московского Малого театра, худруком которого являлся Соломин.

Он прожил 88 лет.

Кино Театры Актеры
11 января 2024, 13:31
Скончался народный артист СССР Юрий Соломин
РИА «Новости»
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Народный артист СССР, худрук московского Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила RT внучка актера и режиссера.

По ее словам, Соломин скончался «тихо во сне». В момент смерти рядом с артистом находилась его дочь.

Информацию о смерти актера подтвердили в дирекции Малого театра. Там сообщили РИА «Новости» , что худрук ушел из жизни 11 января. Дату и место прощания с режиссером пока не определили.

В ноябре 2023 года Соломин попал в больницу с инсультом. Перед госпитализацией народный артист СССР потерял сознание. Сначала актера положили в реанимацию, но затем перевели в обычную палату отделения неврологии, так как пациент пошел на поправку. Незадолго до смерти худрука Малого театра выписали из больницы.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Актер снялся во множестве российских фильмов и сериалов, например, в «Хождении по мукам», «Обыкновенном чуде», «Школьном вальсе», «Московской саге» и других проектах. Режиссер стал художественным руководителем Малого театра в 1988 году.

Театры Актеры
11 января 2024, 05:28
«На связках узлы». Градский заявил, что Пугачева лишилась голоса и не может петь с 1986 года
РИА «Новости»
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Журналист и близкий друг покойного певца Александра Градского Евгений Додолев хотел выпустить книгу о музыканте к его 75-летию в 2024 году, однако проект не удалось реализовать из-за смерти артиста. Хоть произведение не вышло, некоторые материалы из него остались. Ими публицист поделился с aif.ru.

В беседе с Додолевым Градский откровенно критиковал некоторых представителей шоу-бизнеса. Особенно он осуждал певицу Аллу Пугачеву. По его мнению, талант звезды переоценили и в последние годы у артистки почти не было голоса.

«Самая штука заключается потрясающая, знаешь, в чем? В том, что при этом при всем человек не поет с 1986-го года. На связках у нее узлы. Она не может петь. У нее диапазон - одна октава. Все. Она не может ничего спеть и записать», - привел Додолев аудифайл с диктофона, записанный ранее во время беседы с Градским.

В интервью певец заявил, что Пугачева пыталась «выезжать» с помощью былой славы. В музыкальное общество вокалистка больше ничего не вносила. Когда журналист спросил у друга, почему Алла Борисовна лишилась голоса, тот предположил, что дело в алкоголе.

«Ответ был лаконичным: „Это шампанское после концерта“. Сказал, что к потере вокала привело „неразумное отношение Пугачевой к своему аппарату вокальному“», - рассказал Додолев.

Ранее экс-ведущий программы «Утренняя почта» Юрий Николаев заявил, что Алла Пугачева могла уехать из России по вине ее супруга шоумена Максима Галкина*. Комик пытается влиять на решения жены и навязывает ей свои интересы.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Концерты Алкоголь Алла Пугачева

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