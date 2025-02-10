Комментатора Скворцова могли жестоко избить

По информации источника канала, комментатор отдыхал в заведении на Красном проспекте вместе с друзьями. Знакомый Скворцова повздорил с незнакомой компанией около входа, журналист заступился за него.

В итоге его избили. С места драки комментатора привезли в больницу в очень тяжелом состоянии. В ближайшее время его могут перевести в областную больницу Новосибирска. Сейчас Скворцов находится в сознании, однако не может вспомнить, что именно с ним произошло.

В конце января известный актер Василий Ливанов попал в реанимацию с расстройством кровообращения мозга. Также стало известно, что у исполнителя роли Шерлока Холмса развилась устойчивость к антибиотикам.