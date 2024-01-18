Комика Гудкова заметили в аэропорту Шереметьево

«Александр Гудков вернулся в Россию», - указали в материале.

Работавшего в команде шоу «Вечерний Ургант» артиста заметили в Шереметьево. Он шел в коричневом худи и черных штанах, в руках держал пуховик, а на голову надел кепку. Его успели снять на видео, когда Гудков разговаривал с кем-то по телефону.

Судя по информации из открытых источников, комик периодически появляется в России. В конце декабря он снялся в шоу российский модели Марии Миногаровой «Позавчерашние новости». Видео вышло на YouTube-канале три недели назад. Предположительно, съемки проходили в Москве.

В социальных сетях начали распространять информацию о том, что Гудков прилетел в Россию из Армении. Официально подтверждения информации нет.

На своей странице в Instagram* он сделал репост видео в Stories со спектакля «Потерянное зеркальце», где сыграл роль «антракта». Судя по расписанию семейного мюзикла, следующие представления состоятся 18 и 19 января в Тбилиси. Примет ли участие в этих спектаклях Гудков, неизвестно.

В прошлом году комика призвали признать иноагентом. С этой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.