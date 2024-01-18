18 января 2024, 14:48

Комика Гудкова заметили в аэропорту Шереметьево

РИА «Новости»
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Шоумена Александра Гудкова заметили в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник.

«Александр Гудков вернулся в Россию», - указали в материале.

Работавшего в команде шоу «Вечерний Ургант» артиста заметили в Шереметьево. Он шел в коричневом худи и черных штанах, в руках держал пуховик, а на голову надел кепку. Его успели снять на видео, когда Гудков разговаривал с кем-то по телефону.

Судя по информации из открытых источников, комик периодически появляется в России. В конце декабря он снялся в шоу российский модели Марии Миногаровой «Позавчерашние новости». Видео вышло на YouTube-канале три недели назад. Предположительно, съемки проходили в Москве.

В социальных сетях начали распространять информацию о том, что Гудков прилетел в Россию из Армении. Официально подтверждения информации нет.

На своей странице в Instagram* он сделал репост видео в Stories со спектакля «Потерянное зеркальце», где сыграл роль «антракта». Судя по расписанию семейного мюзикла, следующие представления состоятся 18 и 19 января в Тбилиси. Примет ли участие в этих спектаклях Гудков, неизвестно.

В прошлом году комика призвали признать иноагентом. С этой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Соцсети Спектакль Аэропорт Шереметьево
18 января 2024, 13:25
Блогера Косенко начали разыскивать судебные приставы
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Судебные приставы начали разыскивать блогера Сергея Косенко, сообщил Mash. По информации Telegram-канала, с него хотят взыскать долг за земельный участок под БЦ в центре столицы, который он арендовал у департамента городского имущества.

Источник Mash уточнил, что московские власти сдали блогеру на временное пользование участок площадью 7220 «квадратов» на Ленинградском проспекте.

Однако, по данным собеседника канала, с 27 апреля по 9 августа 2021 года Косенко не заплатил 28 682 рубля. Тогда ДГИ обратился в суд, который поставил, что он обязан выплатить эту сумму.

Постановление Косенко проигнорировал. Из-за чего приставам передали исполнительный лист в отношении блогера. Теперь они ищут имущество и банковские счета Косенко, чтобы вернуть то, что он должен по закону, заключил источник.

«360» обратился за комментарием к адвокату блогера Сергею Жорину. Но юрист заявил, что не знает ничего по поводу опубликованной Mash информации.

Суд Блогеры
18 января 2024, 05:05
Двойник Киркорова из США пообещал россиянам написать каверы на его песни
РИА «Новости»
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Американский музыкант СJ Hedgepeth, известный в социальных сетях как двойник Филиппа Киркорова, рассказал, что планирует записать кавер на песни народного артиста России. Об этом он сообщил в TikTok.

«Трудно найти песню, которую я смогу перепеть и сделать так, чтобы это звучало хорошо. Но я работаю над этим», - признался артист.

Музыканту нужно найти песню, которая бы хорошо звучала в его стиле. Он живет в Центральной Вирджинии, поет и играет на банджо, исполняет песни собственного сочинения, а также записывает каверы на песни группы Nirvana и других рокеров.

Русскоязычные пользователи отметили его сходство с российским поп-королем, одолев мужчину своими шутками и мемами в соцсетях. Некоторые из них предложили ему назвать свой стиль «Кир-core», а сценическое имя сменить на Филиппа Кобейна или Курта Киркорова.

При этом дела у настоящего Киркорова идут не так хорошо после участия в прошлогодней «голой» вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор».

Ранее уроженка Златоуста Челябинской области, оскорбленная этим скандальным мероприятием, подала иск во Всеволожский городской суд Ленинградской области. Она потребовала, чтобы Киркоров, Ивлеева, а также Лолита Милявская, Дима Билан и рэпер Vacio выплатили компенсацию в размере 200 миллионов рублей за причиненные ей и ее ребенку физические и нравственные страдания.

США Филипп Киркоров Соцсети Песни Музыка TikTok
18 января 2024, 03:27
Стала известна причина смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» Вонтова
РИА «Новости»
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Заслуженный артист России Александр Вонтов скончался, предположительно, от сердечного приступа. Об этом сообщили на сайте MordovMedia.ru.

«По неподтвержденной информации причиной смерти стал сердечный приступ», - отметили на сайте, добавив, что дата и место прощания с актером станут известны позднее.

Сообщение о смерти актера разместила на своем сайте пресс-служба театра имени Комиссаржевской, где Вонтов служил с 1977 года. Здесь он сыграл более 80 ролей. Помимо этого, Вонтов активно снимался в сериалах и кино. Самой заметной работой стала его роль в картине «Зоя», где он сыграл Иосифа Сталина. Еще он снимался в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей».

Смертность Сериалы Театры Актеры
18 января 2024, 02:43
Стало известно, почему Волочкова не появилась на «голой» вечеринке Ивлеевой
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не посетила скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла перед Новым годом в клубе «Мутабор». Она призналась, что обижена на телеведущую за предательство. Ее слова привело ИА НСН.

Волочкова заявила, что ее звали на вечеринку, но она не захотела участвовать из-за обиды на Ивлееву.

По словам балерины, с Ивлеевой они были знакомы. Блогерша со своей командой даже была дома у Волочковой - снимала их с Джигурдой для своего цикла видео.

«А потом Настя склотничала и сплетничала с [журналисткой] Аленой Жигаловой. Они гадости про меня лили. Ну и как я пойду на вечеринку к человеку, который про меня гадости говорил?» - возмутилась Волочкова.

Хотя в конце декабря Волочкова уверяла, что не получала приглашение на вечеринку Ивлеевой и даже ничего не знала о ней. Балерина назвала подобные мероприятия «премиями для лохов» и заявила, что не хочет знать и видеть людей, которые посетили скандальную вечеринку.

Впрочем, Волочкова и сама часто позволяет себе провокационные наряды и поведение. В январе она попала в скандал с Никитой Джигурдой. В Сети появилось видео, на котором балерина танцует вместе с актером. В какой-то момент Джигурда снял с Волочковой штаны и поцеловал ее между ног. После этого движение «Ветераны России» потребовали отстранить балерину от работы и запретить ее шоу.

Видео Блогеры Анастасия Ивлеева Анастасия Волочкова

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