Комик Слава Комиссаренко женился на бывшей вебкам-модели

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По словам Комиссаренко, ему унизительно говорить об этой ситуации. Мужчина признался, что о прошлом супруги ничего не знал, а когда спросил жену о появившихся в Сети слухах, то она ему соврала. По мнению комика, стоило открыто сказать об этом, какое бы прошлое ни было у человека.

«Я не чувствую себя рассерженным, обиженным и жаждущим отмщения. Мне просто очень грустно от того, что все так получилось», - написал Комиссаренко.

Шашкова сама искала знакомства с известным белорусским комиком, сообщил Woman.ru со ссылкой на знакомых девушки. Они рассказали, что Юлия сама подошла к комику за автографом после его выступления в Киеве и начала кокетничать.

«Слово за слово, обменялись телефонами, начали встречаться, а когда Слава переехал за границу, видимо, позвал ее с собой», - предположили знакомые Шашковой.

Они отметили, что ее целью было «стать девушкой звезды».

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