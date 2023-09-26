Комик Слава Комиссаренко женился на бывшей вебкам-модели
Белорусский комик Слава Комиссаренко 12 сентября женился на Юлии Шашковой. Но медовый месяц молодоженов омрачила правда о прошлом новоиспеченной жены. Подписчики стендапера узнали в Юлии бывшую вебкам-модель, о чем написали юмористу в его социальных сетях. Сам Комиссаренко на своей странице сообщил, что до этого ничего не знал о прошлом своей избранницы.
По словам Комиссаренко, ему унизительно говорить об этой ситуации. Мужчина признался, что о прошлом супруги ничего не знал, а когда спросил жену о появившихся в Сети слухах, то она ему соврала. По мнению комика, стоило открыто сказать об этом, какое бы прошлое ни было у человека.
«Я не чувствую себя рассерженным, обиженным и жаждущим отмщения. Мне просто очень грустно от того, что все так получилось», - написал Комиссаренко.
Шашкова сама искала знакомства с известным белорусским комиком, сообщил Woman.ru со ссылкой на знакомых девушки. Они рассказали, что Юлия сама подошла к комику за автографом после его выступления в Киеве и начала кокетничать.
«Слово за слово, обменялись телефонами, начали встречаться, а когда Слава переехал за границу, видимо, позвал ее с собой», - предположили знакомые Шашковой.
Они отметили, что ее целью было «стать девушкой звезды».
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