Кологривого поместили в спецприемник до решения суда

«В отношении гражданина, нарушившего общественный порядок в одном из заведений города Новосибирска, составлен административный протокол по части первой статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации „Мелкое хулиганство“. До решения суда нарушитель помещен в спецприемник», - рассказали в ведомстве.

Очевидец в комментарии «360» сообщил, что Кологривого вывели через черный вход, чтобы увезти в спецприемник. Комментариев артист не давал.

Ранее сотрудники лаундж-бара, где отдыхал Кологривый, сообщили, что нетрезвый артист пытался флиртовать с официанткой. Получив отказ, он покусал девушку и спровоцировал драку с охраной и посетителями.

Актер Леонид Ярмольник заявил, что Кологривый «ни с того, ни с сего сошел с ума». Он призвал показать артиста врачам.