Коллективный иск к Ивлеевой зарегистрировали в суде

Коллективный иск зарегистрировал Хамовнический суд Москвы. Представитель суда заявил, что его подали 22 человека. Они потребовали компенсировать моральный вред от «голой» вечеринки одним миллиардом рублей. В роли ответчика выступит организатор праздника Анастасия Ивлеева.

Наказать участников вечеринки в клубе «Мутабор» предлагал актер и каскадер Александр Иншаков. Он заявлял, что знаменитостей нужно «поставить на место», взыскать миллиард рублей и направить эти деньги на помощь военнослужащим.

Вечеринка в откровенных нарядах прошла в ночь на 21 декабря. Звездных участников вырезали из новогодних шоу на телевидении, отменили некоторые концерты , пригрозили расторжением рекламных контрактов. Сама Анастасия Ивлеева извинилась за скандальное мероприятие и пообещала потратить заработанные продажей билетов деньги на благотворительность.