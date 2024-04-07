07 апреля 2024, 17:26

«Кого-то судить — это низко». Салтыкова — о хамском поведении Кудрявцевой и Пьехи

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Певицу Ирину Салтыкову удивило поведение телеведущей Леры Кудрявцевой и артиста Стаса Пьехи во время съемок программы «Суперстар». В беседе с The Voice она назвала его хамским.

«Вообще считаю, что кого-то судить - это низко», - сказала она.

Салтыкова отметила, что на шоу действует определенный сценарий, по которому необходимо раскритиковать того или иного артиста.

«Они вообще там ничего не решают! Да, им сказали, но сделать это можно либо корректно, либо по-хамски. Лера и Стас выбрали второе», - заявила она.

Певица объяснила, что ни у Кудрявцевой, ни Пьехи нет права, чтобы судить ее номера. По словам Салтыковой, их поступки демонстрируют невоспитанность.

Салтыкова подчеркнула, что не обижается на Пьеху и Кудрявцеву, но прекратит с ними общение.

Ранее певице МакSим тайный поклонник подарил драгоценности. Однако артистку это расстроило, она призналась, что хочет вернуть подарки, но не знает кому.

Телевидение Шоу-бизнес
07 апреля 2024, 16:48
Умерла ведущая шоу «Большая игра» Станислава Рыстер
Freepik
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Не стало польской телеведущей Станиславы Рыстер. Она скончалась на 83-м году жизни, сообщило издание portal-polski.pl.

Станислава Рыстер родом из Львова. Ее карьера на телевидении началась в 1966 году. В 1975 она стала вести самое продолжительное шоу «Большая игра», которое сделало ее знаменитой. Это первая лицензионная викторина на польском телевидении. Шоу собирало у экранов миллионы зрителей.

Проект запустили в эфир в 1962 году. Рыстер была его ведущей до 2006 года, когда «Большую игру» решили завершить.

В 1998 году специальная телевизионная академия отметила ведущую премией Super Victor за достижения в эфире.

Болезни Телевидение
07 апреля 2024, 16:18
«Подарочек с целой горой бриллиантов» встревожил певицу МакSим
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Певице Марине Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, неизвестный поклонник прислал драгоценности. Артистка призналась в интервью телеканалу НТВ, что ей стало не по себе от анонимного подарка.

МакSим рассказала журналистам о курьере, доставившем ей букет цветов, торт и бархатный футляр с драгоценностями. При этом ни записки, ни сообщения с именем тайного поклонника не было. Артистка намерена вернуть презенты.

«Там еще оказался маленький подарочек с целой горой бриллиантов. Я не знаю, кто это подарил. Я такие подарки просто не принимаю, поэтому все так и лежит в коробочке, ожидая своего хозяина. Может быть, это и правда от души, но мне не по себе от этого», - отметила она.

МакSим не раз дарили ювелирные изделия. Но, по словам певицы, она не любит украшения, а нести их в ломбард рука не поднимается.

Артистка добавила, что принимала дорогие презенты раньше, но отдавала их на благотворительность.

Ранее певица МакSим опубликовала в соцсетях фотографии с отдыха. На снимках артистка позировала на яхте в черном купальнике и леопардовой тунике.

Певице Марине Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, неизвестный поклонник прислал драгоценности. Артистка призналась в интервью телеканалу НТВ , что ей стало не по себе от анонимного подарка.

Певица МакSим Шоу-бизнес
07 апреля 2024, 15:46
«Бьянка в своей стихии». Жена Канье Уэста решила родить ему ребенка
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Супруга рэпера Канье Уэста модель Бьянка Цензори захотела стать матерью. Источник рассказал The Sun рассказал, что девушка во время беременности не перестанет эпатировать публику откровенными нарядами.

«Бьянка в своей стихии. Она любит внимание. <…> Она считает, что многие ее образы являются искусством, а не просто модой. Бьянка полностью предана своему делу, и это надолго», - процитировало издание инсайдера из близкого окружения звездной пары.

Источник пояснил журналистам, что модель не переживает из-за общественного мнения, ей все равно, что подумают люди.

«Я не удивлюсь, если она скоро забеременеет и по-прежнему будет носить провокационные наряды, как это делала Рианна», - сказал он.

Собеседник издания добавил, что Уэст и Цензори планируют носить парные «беременные» яркие образы, как у певицы Рианны с супругом.

При этом, по словам инсайдера, Цензори при всей любви к вниманию начала подозревать о том, что ее используют.

Ранее возлюбленную рэпера Канье Уэсаат Бьянку Цензори заметили полуголой в ресторане. Модель надела черный лиф и кремовые кружевные колготки, а нижнее белье она предпочла оставить дома.

Беременность Канье Уэст Шоу-бизнес
07 апреля 2024, 13:44
«Всякое в жизни бывает». Жена актера Селина — о возможных долгах его ИП
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В СМИ появилась информация о том, что с актером Сергеем Селиным, звездой «Улиц разбитых фонарей», судятся коммунальщики. Его ИП якобы задолжало за электричество 50 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot. С самим Селиным «360» пообщаться не удалось — услышав вопрос, он повесил трубку. Его жена Анна рассказала, что Сергей в дороге.

Она поинтересовалась, зачем так нужно знать, достоверны ли эти данные, а затем уклончиво заявила, что «все в порядке».

«Трудностей никаких. Всякие бывают в жизни ситуации, это не стоит внимания никакого. Я знаю, вам (журналистам - прим. ред.) сливают ерунду какую-то, даже в суде, бывает, сливают. Я не подтверждаю вам никакой информации. Говорю просто, что в жизни всякое бывает, и фейков много. Я не сказала, что это правда», - произнесла Анна.

Она посоветовала позже снова позвонить Сергею - «если он захочет, что-нибудь расскажет». Супруга пояснила, что актер поехал на гастроли, спектакль называется «Розыгрыш».

Ранее СМИ также писали, что судебные приставы разыскивают актера сериала «Солдаты» Игоря Гаспаряна из-за его долгов.

В СМИ появилась информация о том, что с актером Сергеем Селиным, звездой «Улиц разбитых фонарей», судятся коммунальщики. Его ИП якобы задолжало за электричество 50 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

С самим Селиным «360» пообщаться не удалось - услышав вопрос, он повесил трубку. Его жена Анна рассказала, что Сергей в дороге.

Долги Суд Актеры

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