«Вообще считаю, что кого-то судить - это низко», - сказала она.

Салтыкова отметила, что на шоу действует определенный сценарий, по которому необходимо раскритиковать того или иного артиста.

«Они вообще там ничего не решают! Да, им сказали, но сделать это можно либо корректно, либо по-хамски. Лера и Стас выбрали второе», - заявила она.

Певица объяснила, что ни у Кудрявцевой, ни Пьехи нет права, чтобы судить ее номера. По словам Салтыковой, их поступки демонстрируют невоспитанность.

Салтыкова подчеркнула, что не обижается на Пьеху и Кудрявцеву, но прекратит с ними общение.

Ранее певице МакSим тайный поклонник подарил драгоценности. Однако артистку это расстроило, она призналась, что хочет вернуть подарки, но не знает кому.