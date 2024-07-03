Кобзон произнес пророческий тост на свадьбе Алсу 18 лет назад

«Когда я выдавал замуж дочь, то сказал ей, что разведенной она быть не может», - заявил Кобзон.

Своим тостом он дал понять Алсу, что и ей нельзя иметь такой статус.

Спустя 18 лет оказалось, что предостережение о разводе было пророческим. В конце мая 2024 года стало известно о расставании пары. Суд должен был развести супругов 27 мая, в день рождения певицы, но представители Абрамова попросили отложить процесс на два месяца для примирения сторон. Хотя сама Алсу заявила, что приняла однозначное решение о разводе.

В качестве причины расставания СМИ называют неверность Абрамова, в частности, его возможный роман с моделью Анастасией Решетовой. Алсу, хоть и не комментирует эту ситуацию , косвенно подтверждает такие слухи.