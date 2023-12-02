02 декабря 2023, 18:11

Клип Лазарева исчез с YouTube-канала после обвинений в пропаганде ЛГБТ

Unsplash
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Клип на песню «Так красиво» Сергея Лазарева пропал с YouTube-канала и сайта артиста. Ролик удалили после того, как суд в Санкт-Петербурге усмотрел в видеоряде пропаганду ЛГБТ*.

Музыкальный клип сняли в 2017 году, видеозапись открыто размещалась на интернет-площадках певца. Сейчас доступ к видео ограничили.

Накануне стало известно, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга назначил полумиллионный штраф каналу «Айва ТВ» за показ упомянутого клипа в эфире. Роскомнадзор нашел в ролике пропаганду ЛГБТ* - в видеоряде присутствовали две девушки, «транслирующие гомосексуальные предпочтения». В протоколе отмечается, что видео могло создать у зрителей впечатление, что нетрадиционные отношения «приемлемы в обществе» и равноценны гетеросексуальному союзу.

Перед этим Верховный суд признал ЛГБТ* экстремистским движением и запретил его в России. Заседание прошло в закрытом режиме под грифом «секретно». Оно длилось более четырех часов, материалы по делу содержались в более чем 20 томах.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

Музыкальные клипы ЛГБТ Сергей Лазарев
02 декабря 2023, 12:43
Суд арестовал певца Шарлота до 24 января 2024 года
РИА «Новости»
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Суд в Самаре постановил заключить под стражу певца Шарлота. Арест продлится до 24 января 2024 года, сообщило РИА «Новости».

Суд Преступления Музыка
02 декабря 2023, 12:18
Состояние режиссера Митты ухудшилось. Его перевели в реанимацию
РИА «Новости»
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Медики перевели режиссера Александра Митту из отделения неврологии в реанимацию из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщил источник «Известий».

Сейчас врачи борются с осложнениями, которые возникли во время лечения. Терапию осложняет тяжелое хроническое заболевание.

Режиссера экстренно доставили в Боткинскую больницу в Москве 12 ноября. Перед этим 90-летний Митта начал задыхаться. Возможной причиной такого состояния назвали острое нарушение мозгового кровообращения. Вместе с режиссером в медучреждение поехал его сын.

Помощник народного артиста России Геннадий Иванов ранее рассказал о состоянии больного. Он отметил, что у Митты наблюдается слабость, однако температуры нет.

Бригаду скорой помощи уже вызывали режиссеру 12 ноября. У него были жалобы на тяжелое дыхание и высокую температуру.

Александр Митта известен по фильмам «Экипаж», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», сериалу «Граница: Таежный роман» и другим. Он является автором одного из лучших российских учебников по сценарному мастерству «Кино между адом и раем».

Больницы Болезни Режиссер
02 декабря 2023, 03:48
Скрытые кадры с прогулки Пугачева и Галкина на Кипре опубликовали в сети
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева с супругом шоуменом Максимом Галкиным* гуляли по Кипру и раздавали автографы желающим. Об этом сообщил Telegram-канал «Самые Сливки», опубликовав скрытые кадры со знаменитостями.

На них видно, что пара идет по улице и романтично держится за руки. Вокалистку и юмориста впервые за две недели видят вместе. По информации канала, к звездам подошел поклонник и попросил автограф, на что получил положительный ответ.

До этого вокалистку сфотографировали с Галкиным* в городе Лимасол на Кипре. Они также гуляли, взявшись за руки.

Ранее Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре. Певица вышла в длинном, черном платье, шляпе и очках. Вместе с артисткой была неизвестная женщина и сын Гарри. Артистка сначала пообщалась со спутницей, а потом переключилась на 10-летнего наследника.

Также 10 ноября стало известно, что Пугачева устроила семейную вечеринку на Кипре. Мероприятие провели в честь крестницы мужа звезды Алины Галкиной.

* Максим Галкин - внесен министерством юстиции в список иностранных агентов.

Певица Алла Пугачева с супругом шоуменом Максимом Галкиным* гуляли по Кипру и раздавали автографы желающим. Об этом сообщил Telegram-канал «Самые Сливки» , опубликовав скрытые кадры со знаменитостями.

Музыка Алла Пугачева Максим Галкин
02 декабря 2023, 01:45
Стали известны имена самых дорогих российских артистов для новогодних корпоративов
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров стал самым высокооплачиваемым артистом на новогодних мероприятиях в этом году. Об этом сообщила директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям Fashion Group Дарья Исакова в беседе с НСН.

Также в топ-3 вошли лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и певец Григорий Лепс. Первого вокалиста собеседник издания назвала «непростым артистом» из-за сложного менеджмента и неординарного творческого формата.

«Шнур, он очень непростой артист: сложный менеджмент, необычный формат творчества. Возможно, его даже чаще заказывают, чем Киркорова, потому что наши люди любят такой формат», - заявила она.

Ранее стало известно, что выступление певицы Аллы Пугачевой на новогоднем корпоративе в Москве будет стоить 46 миллионов рублей , однако появление звезды на празднике должно быть тайным. Также появилась информация о расценках вокалиста Валерия Меладзе - 12 миллионов рублей.

Праздники Филипп Киркоров Новый год Сергей Шнуров

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