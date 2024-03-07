Клава Кока призналась, с чего начался ее путь в шоу-бизнесе

Певица рассказала, что ходила в хор с пятилетнего возраста до отъезда в Москву, что позволило ей набраться опыта и принять участие в концертных турах.

Сейчас коллектив, с которым выступала Кока, прошел в финал ведущего музыкального конкурса «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия-1». В ходе отборочных соревнований джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии набрал максимальное количество очков от экспертного жюри.

О достижении хора в конкурсе певица узнала от своих родителей, которые поделились с ней этой новостью. Она выразила свою радость и гордость за коллектив, отметив, что до сих пор поддерживает теплые отношения с его руководителем, Мариной Юрьевной.

«Если честно, я была безумно счастлива, что девчонки прошли в финал», - рассказала певица.

Клава Кока подчеркнула, насколько важен был хор для ее карьеры и любви к музыке, и что участие в нем сформировало основы ее успеха как артистки. Она радостно ожидает финала конкурса, который пройдет 8 марта.

«Желаю участницам и моему любимому хору удачи в финале шоу „Ну-ка, все вместе! Хором!“ и покорения дальнейших новых вершин!» - сказала звезда.

Скоро Клава Кока выпустит последний трек. Окончательную дату его выхода звезда пока не сообщила.