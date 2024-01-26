Киркорову заплатили 30 млн рублей за съемку в «ЧБД», но потом вырезали из эфира
Российский исполнитель Филипп Киркоров получил 30 миллионов рублей за съемки в популярном интрнет-шоу «ЧБД», но после скандала с «голой» вечеринкой авторы программы вырезали сюжет с королем эстрады. Об этом рассказал продюсер и шоумен Артур Азизбекян в подкасте «Закулисные истории».
В новогоднем эпизоде «ЧБД» Киркоров должен был принять участие вместе с Викторией Боней, Виктором Логиновым, Сергеем Орловым и Бустером. Записывалась программа в ноябре, отметили в издании kp.ru.
«На новогодний выпуск „ЧБД“ должен был приехать Киркоров, ему заплатили 30 миллионов рублей. <…> Но потом случилась „вечеринка“, и за два дня до премьеры выпуска люди вырезали целый блок с Киркоровым», - поделился в подкасте Азизбекян.
Несколько дней назад Киркорова заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке, куда поп-исполнитель улетел «пережидать бурю». В руках у певца и его спутника увидели полные пакеты с мерчем Мадонны.