Киркорову заплатили 30 млн рублей за съемку в «ЧБД», но потом вырезали из эфира

В новогоднем эпизоде «ЧБД» Киркоров должен был принять участие вместе с Викторией Боней, Виктором Логиновым, Сергеем Орловым и Бустером. Записывалась программа в ноябре, отметили в издании kp.ru.

«На новогодний выпуск „ЧБД“ должен был приехать Киркоров, ему заплатили 30 миллионов рублей. <…> Но потом случилась „вечеринка“, и за два дня до премьеры выпуска люди вырезали целый блок с Киркоровым», - поделился в подкасте Азизбекян.

Несколько дней назад Киркорова заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке, куда поп-исполнитель улетел «пережидать бурю». В руках у певца и его спутника увидели полные пакеты с мерчем Мадонны.