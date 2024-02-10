Киркорову заблокировали счета в трех разных банках
Налоговая заблокировала банковские счета певца Филиппа Киркорова. Как сообщил Telegram-канал Shot, поп-король задолжал 47 тысяч рублей.
Налоговая заблокировала банковские счета певца Филиппа Киркорова. Как сообщил Telegram-канал Shot , поп-король задолжал 47 тысяч рублей.
Певец забыл оплатить страховые взносы, уточнили авторы материала. Решение о блокировке трех счетов артиста вынесли по требованию Федеральной налоговой службы.
«Задолженность перед ведомством составила 47 043,91 рублей», - написал Shot.
Ранее у Киркорова после скандальной «голой вечеринки» нашли задолженность в 5,5 тысячи рублей за административные правонарушения. Против компании артиста возбудили несколько исполнительных производств.
Концертный продюсер Сергей Лавров предположил, что у Киркорова не так много денег, как кажется. Певец всегда «жил одним днем» и тратил все на собственные концерты. Ему даже приходилось брать кредиты на организацию своих шоу.