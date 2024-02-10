Киркорову заблокировали счета в трех разных банках

Певец Филипп Киркоров вернется на экраны российского телевидения после бойкота из-за появления артиста на «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Как сообщил Telegram-канал Shot, вокалист остался на месте члена жюри в новом сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ.

Журналисты отметили, что авторы программы не отказались от певца. Вместе с ним в кресле председателей жюри будут телеведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригез, а также певица Валерия. Приглашенным гостем в первом выпуске может стать вокалист Дима Билан, который победил в прошлом сезоне.

На съемках шоу Киркоров шутил про «голую» вечеринку. В беседе с одним из участников он признался, что тот «зашел в ту дверь».

По словам артиста, 2023 год выдался у него неудачным. Чтобы исправить это, вокалист сменил стиль. На съемках он появился в костюме с галстуком и отметил, что оставил в прошлом сияющие стразы.

Ранее стало известно, что Киркорову заплатили 30 миллионов рублей за съемки в популярном интернет-шоу «ЧБД», однако после скандала с «голой» вечеринкой артиста вырезали из выпуска. Программу записывали в ноябре прошлого года.

Певец Филипп Киркоров вернется на экраны российского телевидения после бойкота из-за появления артиста на «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Как сообщил Telegram-канал Shot , вокалист остался на месте члена жюри в новом сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ.