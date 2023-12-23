Киркорову пригрозили лишением звания народного артиста за посещение «голой» вечеринки Ивлеевой

По мнению общественника, появление артиста в полупрозрачной одежде на публике не соответствует полученному им званию. Также Бородин подчеркнул, что на организованной Ивлеевой вечеринке в московском клубе «Мутабор» наблюдалась пропаганда ЛГБТ*.

Учитывая все обстоятельства, автор заявления призвал лишить артиста всех регалий.

Разошедшиеся по социальным сетям и Telegram-каналам кадры с устроенной Ивлеевой «голой» вечеринки возмутили общественников и политиков, которые обратились в правоохранительные и надзорные органы.

Первым привлеченным к ответственности стал рэпер VACÍO (настоящее имя - Николай Васильев), появившийся на вечеринке полностью в обнаженном виде и прикрывший половые органы носком. Суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство и выписал штраф в 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений.

Сам исполнитель в своем Telegram-канале заявил, что имеет гетеросексуальную ориентацию и интересуется только девушками. По словам рэпера, его наряд полностью соответствовал требованиям дресс-кода мероприятия.

Пропаганду ЛГБТ* на кадрах с вечеринки заметили специалисты Роскомнадзора , которые начали блокировать и удалять материалы, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что правоохранители заинтересовались д вумя молодыми людьми , публично демонстрировавшими нетрадиционные отношения.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.