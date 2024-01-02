02 января 2024, 02:30

Киркорову нанесли страшный удар, вырезав его из новогодней «Песни года»

РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров столкнулся с новым ударом после того, как его вырезали изо всех новогодних эфиров и программ после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Киркорова вырезали из новогодней программы «Песня года» номер, в котором он выступил вместе с певицей Люсей Чеботиной. Также в эфир не пустили сцены, где артист спел с другими участниками концерта легендарную композицию «Песня остается с человеком».

«Поп-короля в изначальном варианте часто показывали, так как он стоял по центру. Но из-за бойкота в срочном порядке пришлось его вырезать», - рассказал «МК» источник.

Телевизионщики переписали строчку песни, которую исполнял Киркоров. В окружении артиста отметили, что для него это стало сильным ударом. Именно выступление на «Песне года» он якобы считает главной наградой для певца.

Ранее сообщили, что впервые за последние 30 лет Филипп Киркоров не появится в новогодних шоу. Так, снятые в ноябре программы с его участием планировали или частично переснять, или просто вырезать сцены с ним. Речь шла о ежегодном «Голубом огоньке», финальном выпуске шоу «Маска» и ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Филипп Киркоров Музыка Телевидение
02 января 2024, 01:33
Гузеева назвала Соседова «больным человеком»
РИА «Новости»
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Телеведущая Лариса Гузеева резко высказалась в адрес музыкального критика Сергея Соседова. Она заявила, что журналист незаслуженно низко оценил выступление певца Алексея Гомана на конкурсе в эфире телеканала НТВ.

Победитель «Народного артиста» попал в финал «Суперстар!». Однако Соседов назвал Гомана очень слабым участником, отметив, что «русский парень» стал для него самым главным разочарованием прошедшего сезона.

Мнение эксперта по отечественному шоу-бизнесу вызвало критику со стороны Гузеевой. В своем блоге она резко оценила поведение знатока музыкальной индустрии.

«Алексей Гоман - чудесный, умный, тонкий талант. А вот поведение Соседова меня ужасает. Больной человек. Это мое мнение, и я просто не могу удержаться от удивления, видя, как недостойно он ведет себя», - отметила актриса.

Ранее юморист Гарик Харламов признался в любви актрисе Ларисе Гузеевой в новом выпуске Comedy Club. Многолетний конфликт между телеведущей и комиком завершился во время совместной работы над кинокомедией «Теща».

Фильмы Актеры Ток-шоу
02 января 2024, 01:02
Стало известно, кто выступал в виде персонажа Аленушки в «Шоу Аватар»
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На телеканале НТВ прошел финал второго сезона «Шоу Аватар». Жюри и зрители узнали, кто скрывался за персонажем Аленушки, которая многих поразила своими вокальными данными, скоромностью и артистичностью.

Сергей Лазарев, Ида Галич, Марк Тишман, Ирина Понаровская, Тимур Батрудинов выдвигали разные версии по поводу этого персонажа. Они предполагали, что Аленушка - это певицы Асия, Мария Зайцева, Mary Gu, Anivar. Угадать исполнительницу смог Тишман, который заявил, что это Mona, и оказался прав.

Все члены жюри сошлись во мнении, что певица очень талантлива. Тишман назвал персонаж самым живым аватаром, Понаровская сочла Аленушку чудесной и непредсказуемой. Лазарев признался, что в восторге от вокальных данных исполнительницы, а Батрудинов и вовсе позвал Mona на свидание, и девушка не отказалась.

Появилась информация и о других финалистах шоу - Василисе Прекрасной, Садко, Лисе и Змее Горыныче, сообщил сайт kp.ru. Раскрыты все исполнители, которые скрывались за этими персонажами.

Ранее стало известно, что Огненной Ворожеей оказалась певица Валерия. Некоторые члены жюри расстроились ее уходом из шоу.

Песни Музыка Сергей Лазарев Ток-шоу
01 января 2024, 22:54
Супруга хоккеиста Овечкина показала свой новогодний наряд
РИА «Новости»
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Супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина опубликовала в социальных сетях фотографию с празднования Нового года. На ней Анастасия Шубская показала подписчикам свой новогодний костюм, сообщил «Чемпионат».

Форвард с супругой встречали Новый год в черном цвете. Известный хоккеист предстал перед камерой в брюках и поло, а Шубская в довольно смелом образе, включающем ультракороткую юбку и необычную маску в виде цифр «2024».

Пара сыграла свадьбу в 2016 году. Сейчас Овечкин и Шубская воспитывают двух сыновей - пятилетнего Сергея и трехлетнего Илью.

В текущем сезоне Овечкин выходил на лед в 34 матчах НХЛ, забросил семь шайб и отдал 14 голевых передач.

Известно, что свой первый матч в новом году «Вашингтон Кэпиталз» проведет на выезде с «Питтсбург Пингвинз» в ночь на среду, 3 января.

Ранее Овечкин сократил отставание от канадского игрока Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 65 голов. Спортсмен забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз».Он увеличил общее число своих голов до 829.

Фото Хоккей Соцсети Новый год Александр Овечкин
01 января 2024, 04:27
Shaman и Агутин чуть не испортили съемки «Песни года» из-за конфликта
РИА «Новости»
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Некоторые российские знаменитости не хотят выступать с Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), потому что подозревают его в неискренности патриотической позиции. Об этом сообщило издание «Царьград».

Ранее появилась информация, что певец Леонид Агутин во время съемок «Песни года» сказал про Shaman фразу: «петь с ним - это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой». До сих пор неизвестно, действительно ли артист говорил такие слова в адрес коллеги по цеху, однако в СМИ все чаще обсуждают вероятный конфликт между артистами.

По данным журналистов «Царьграда», российские знаменитости могли начать «заговор» против Ярослава Дронова. Также глава холдинга «Русская медиагруппа» Владимир Кисилев заявил, что съемки «Песни года» действительно были трудными. Некоторые исполнители не желают выступать на одной сцене с Shaman, потому что сомневаются в искренности его патриотизма.

Ранее Ярослав Дронов стал доверенным лицом российского президента Владимира Путина на выборах 2024 года. Исполнитель заявил о подписании документа о принятии на себя соответствующие обязательства.

Некоторые российские знаменитости не хотят выступать с Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов), потому что подозревают его в неискренности патриотической позиции. Об этом сообщило издание «Царьград».

Песни Владимир Путин Патриотизм Shaman

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