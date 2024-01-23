23 января 2024, 21:52

Киркорова заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке

РИА «Новости»
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Российского исполнителя, короля эстрады Филиппа Киркорова заметили в Нью-Йорке на концерте Мадонны. Подписчики поделились фотографиями с Telegram-каналом Mash.

Киркоров уехал из России пережидать бурю, разразившуюся после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в конце декабря. Поклонники Мадонны заметили певца около Madison Square Garden, где проходило шоу мировой знаменитости. В руках Киркорова и его спутника были пакеты с мерчем певицы.

После скандальной вечеринки Киркоров выступил в Chalet Berezka в Дубае в начале января. В это же время там проходил фестиваль «Жара Fest», на который исполнителя не пригласили.

В качестве объяснений своего участия в вечеринке Ивлеевой Киркоров выпустил песню «Слухи». В ней он «обвинил» во всем «усталость и первый снег».

Нью-Йорк Филипп Киркоров Концерты Россия
23 января 2024, 22:04
«Глупыми были». Блогер Лерчек объяснила, почему не платила налоги
РИА «Новости»
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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) объяснила, почему вместе с мужем Артемом невовремя платили налоги. На странице в Instagram* она написала, что это произошло «из-за глупости», но теперь все будет по-другому.

Лерчек предложила подписчикам задать ей вопросы. Один из них спросил - почему звездная чета не платила налоги.

«Ну что сказать, глупыми были, не тех людей слушали», - написала в ответ Чекалина, прикрепив фотографию со слезами.

По словам блогера, они осознали свои ошибки и раскаялись в том, что сделали. В будущем такого не повторится, отметила Лерчек и призвала подписчиков «быть очень внимательными со своими налогами».

Адвокат Чекалиной Константин Третьяков рассказал, что девушка и ее супруг выплатили 505 миллионов рублей - это налоги, штрафы и пени. По словам юриста, против звездной пары прекратили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Уголовное дело Скандалы Налоги Блогеры
23 января 2024, 19:13
Авторы иска к Ивлеевой на миллиард рублей в третий раз подали его в суд
РИА «Новости»
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Таганский суд Москвы зарегистрировал очередной иск против блогера Анастасии Ивлеевой и компании МТС с требованием компенсации за «голую» вечеринку. Об этом РИА «Новости» сообщили в инстанции.

«В суде зарегистрировано исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с Ивлеевой Анастасии Вячеславовны и ПАО МТС», - сказали в суде.

Истцом выступил некий Трещев. Он попросил суд обязать ответчиков в счет компенсации морального вреда перечислить средства в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Ивлеева должна отправить туда миллиард рублей, а МТС - миллиард долларов.

Суды дважды отказывались принимать подобные иски к рассмотрению. Их инициаторами стали продюсер Александр Иншаков и примкнувшие к нему десятки человек. В прошлый раз суд указал, что в заявлении не представили подтверждения того, что Ивлеева и МТС являются общими ответчиками.

До этого Иншаков и его соратники обращались с иском в Хамовнический суд, но там в рассмотрении тоже отказали. Оказалось, что телеведущая не проживает в Хамовниках.

Суд Блогеры Анастасия Ивлеева
23 января 2024, 17:34
Стали известны условия содержания Блиновской в СИЗО
РИА «Новости»
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Блогера и тренера по личностному росту Елену Блиновскую временно поместили в обычную карантинную камеру, рассчитанную на 20 человек. Об этом заявил секретарь ОНК Алексей Мельников в своем Telegram-канале.

«Сегодня при посещении граждан в СИЗО-6 зашли к Елене Блиновской», - отметил правозащитник.

Он рассказал, что в камере были свободные места. В помещении секретарь также увидел работающую бытовую технику, в том числе холодильник, телевизор и чайник. После карантина «королеву марафонов» переведут в обычную камеру.

По словам Мельникова, Блиновская, как и все содержащиеся в карантинной камере люди, может ежедневно совершать прогулки и получать доступ к библиотеке.

Блиновскую поместили в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, сообщил RT. Тренера по личностному росту обвинили в том, что она, несмотря на запрет суда, устроила вечеринку, в которой участвовали более 15 человек.

Блогеры СИЗО Задержание блогера Елены Блиновской
23 января 2024, 17:07
Умер создатель группы Boney M
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Композитор, создатель группы Boney M Франк Фариан (настоящее имя — Франц Ройтер) ушел из жизни. Об этом сообщил телеканал NTV.

Музыкант скончался в возрасте 82 лет. По данным СМИ, Фариан умер в своем доме в Майами.

Артист основал группу Frankie Farian und die Schatten в 1961 году и выступал с ней в местных танцевальных клубах и ресторанах. Известность пришла в 1964 году, когда коллектив поучаствовал в международном рок-фестивале в Гамбурге. Фариан начал сольную карьеру в 1968 году, она угасла с середины 1970-х.

Позже артист стал заниматься поп-музыкой. Он является автором таких хитов Boney M, как Daddy Cool и Rasputin. Музыкант также основал несколько других поп-проектов, в том числе Far Corporation, Eruption, Precious Wilson, Milli Vanilli и La Bouche.

Фариан считался одним из самых успешных немецких продюсеров на международном уровне в 1970-х и 1980-х годах. При этом музыкальные критики зачастую относились к композитору негативно.

Ранее стало известно о смерти бывшего барабанщика рок-группы Scorpions Джеймса Коттака. Он ушел из жизни в 61 год. Причина смерти не уточнялась.

Композитор, создатель группы Boney M Франк Фариан (настоящее имя - Франц Ройтер) ушел из жизни. Об этом сообщил телеканал NTV.

Германия США Музыка

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