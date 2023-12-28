28 декабря 2023, 00:08

Киркорова убрали с рекламного постера комедии «Иван Васильевич меняет все»

РИА «Новости»
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Певца Филиппа Киркорова убрали с постера фильма «Иван Васильевич меняет все» и поместили вместо него комика Павла Волю. Новую афишу опубликовали на сайте телеканала ТНТ.

В комедии Киркоров сыграл императора Петра I. На рекламном плакате его место теперь занимает Павел Воля в белом парике со свитком в руках.

Ранее стало известно, что провайдер заблокировал сайт Киркорова. Еще вчера портал работал, а теперь после перехода по ссылке показывается сообщение с ошибкой 4030. По данным поставщика услуг, причину ограничения отправили владельцу домена на электронную почту, а пользователям рекомендовали зайти позже.

Певец столкнулся с волной негатива после участия в скандальной «голой» вечеринке, которую устроила телеведущая Анастасия Ивлеева. На мероприятие гости пришли практически без одежды, танцевали и веселились в таком виде. Позже Киркоров записал видеобращение , где заверил, что пришел туда «на пять минут».

Скандалы Филипп Киркоров Анастасия Ивлеева
28 декабря 2023, 00:11
Костомаров с Домниной станцевали танец из сериала «Слово пацана»
РИА «Новости»
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вместе с супругой фигуристкой Оксаной Домниной исполнил танец из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Видео спортсмен выложил в своем Telegram-канале.

Костомаров и Домнина на стадионе станцевали под песню «Седая ночь» группы «Ласковый май», которая звучала в сериале. Видео фигурист подписал: «Идем в ногу со временем с моей роднулей».

Костомаров впервые после болезни вышел на публику на коньках на ледовом шоу Ильи Авербуха 17 декабря. Он исполнил номер с Домниной, а также со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой. Олимпийские чемпионы исполнили программу «Кармен», с которой победили на играх в Италии.

Спортсмены Сериалы Песни Видео Роман Костомаров
27 декабря 2023, 23:15
Новогоднее выступление Анны Asti в клубе Gipsy заменили на концерт Jony
РИА «Новости»
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Московский клуб Gipsy отменил новогоднее выступление Анны Asti, запланированное на 31 декабря. В соцсети «Вконтакте» представители клуба указали, что концерт отменили по независящим от них причинам.

На афише на 31 декабря указан концерт Jony. Все приобретенные на эту дату билеты действительны либо для выступления Jony, либо на концерт Анны Asti в другой день. Дата будет известна в ближайшее время.

Певица Анны Asti засветилась на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, которая вызвала резонанс в обществе. На фоне разразившегося скандала звезды поочередно начали извиняться за участие в мероприятии. Сама Ивлеева записала 20-минутное видеообращение, в котором попросила прощения за то, что подробности вечеринки стали достоянием общественности. Блогер также извинилась перед российскими артистами, выступления которых после скандала начали убирать из новогоднего эфира.

Скандалы Концерты Блогеры Анастасия Ивлеева
27 декабря 2023, 22:30
Официальный сайт Филиппа Киркорова заблокировал провайдер
РИА «Новости»
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Официальный сайт артиста Филиппа Киркорова заблокировал провайдер. Адрес kirkorov.ru выдает ошибку 4030, еще вчера он был доступен.

Король эстрады попал в скандальную историю и подвергся критике общественности, став участником вечеринки Анастасии Ивлеевой, на которой гости дефилировали в полуголом виде.

Киркоров записал видеообращение , в которой признался, что безответственно отнесся к вечеринке, назвал случившееся своей оплошностью, и заверил, что заглянул на мероприятие «на пять минут». Он выразил надежду, что эта ошибка не станет причиной ограничения его деятельности. Однако телеканалы объявили звезде бойкот и вычеркнули его из новогодних шоу.

Согласно информации поставщика услуг, причину блокировки направили владельцу домена на электронную почту. Пользователям предложили «зайти позднее».

Филипп Киркоров Блокировки Анастасия Ивлеева
27 декабря 2023, 22:07
Фадеев решил исключить Наталью Ионову из проекта «Глюк’oZa» после «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Продюсер Максим Фадеев решил перезапустить проект «Глюк’oZa» и исключить оттуда солистку Наталью Чистякову-Ионову. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram*.

Такие меры Фадеев принял из-за участия певицы в «голой» вечеринке, которую устроила телеведущая Анастасия Ивлеева. По мнению продюсера, Наталья дискредитирует первоначальную идею проекта своими последними музыкальными материалами и появлением на сомнительных мероприятиях.

«Этот проект (Глюк’oZa - прим. ред.) создавался для детей, и мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», - заявил он.

Ранее депутат Госдумы VII созыва Елена Драпеко в беседе с «360» призвала привлечь Ивлееву к уголовной ответственности за продажу билетов на «голую» вечеринку. По ее словам, телеведущую не стоит прощать, потому что она не раскаялась, а испугалась потерять доход.

* Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

Скандалы Анастасия Ивлеева

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