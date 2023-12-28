Киркорова убрали с рекламного постера комедии «Иван Васильевич меняет все»

В комедии Киркоров сыграл императора Петра I. На рекламном плакате его место теперь занимает Павел Воля в белом парике со свитком в руках.

Ранее стало известно, что провайдер заблокировал сайт Киркорова. Еще вчера портал работал, а теперь после перехода по ссылке показывается сообщение с ошибкой 4030. По данным поставщика услуг, причину ограничения отправили владельцу домена на электронную почту, а пользователям рекомендовали зайти позже.

Певец столкнулся с волной негатива после участия в скандальной «голой» вечеринке, которую устроила телеведущая Анастасия Ивлеева. На мероприятие гости пришли практически без одежды, танцевали и веселились в таком виде. Позже Киркоров записал видеобращение , где заверил, что пришел туда «на пять минут».